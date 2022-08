Secondo il giornalista Stefano Impallomeni, Massimiliano Allegri sarebbe preoccupato del mercato che sta facendo la Juventus, che nel frattempo, potrebbe accelerare per l'acquisto di Giacomo Raspadori, centravanti di movimenti del Sassuolo.

Juventus, parla Impallomeni: 'I bianconeri non si sono rinforzati tanto, per me Allegri è preoccupato'

L'ex calciatore nonché giornalista sportivo Stefano Impallomeni, è intervenuto alla trasmissione Maracanà e parlando del mercato che sta facendo la Juventus, ha voluto sottolineare come Massimiliano Allegri non sarebbe soddisfatto delle scelte attuate dalla società bianconera.

Queste le sue dichiarazioni: "Se stecchi subito, l'aria diventa pesante. I tifosi si aspettavano altro sul mercato. Non ha rinforzato granché. Poi c'è la sfortuna di Pogba che si infortuna, ma ha tanti buchi. E' tutta un'incognita e poche certezze. Così Allegri deve lavorare sotto pressione e con un nervosismo che può nuocere. Se non fai 10 e, è un bel casino. Se non vai subito problema, è un bel problema. Per me Allegri è preoccupato". Impallomeni ha poi spostato la mira su Roma e Lazio, facendo i complimenti per il mercato attuato da entrambe le formazioni capitoline e concentrandosi sulle potenzialità della squadra guidata da José Mourinho, che con l'innesto ormai certo di Wijnaldum ed un possibile nuovo difensore, potrebbe puntare a qualcosa di più di un'ipotetica qualificazione in Champions League.

Calciomercato Juventus, i bianconeri sarebbero pronti ad accelerare per Giacomo Raspadori

Il Calciomercato della Juventus comunque sarebbe in evoluzione costante e secondo le indiscrezioni filtrate da Gianluca Di Marzio, i bianconeri potrebbero accelerare nei prossimi giorni, per il profilo di Giacomo Raspadori. L'attaccante del Sassuolo, piacerebbe anche al Napoli di Luciano Spalletti, che avrebbe trovato l'accordo con il calciatore ed altresì proposto alla compagine emiliana, un'offerta da 30 milioni di euro.

La Vecchia Signora invece, potrebbe alzare la posta in palio e raggiungere la valutazione fatta da Carnevali per il classe 2000, vale a dire 40 milioni di euro. Qualora la trattativa per Raspadori non dovesse andare in porto, ai bianconeri resterebbero sempre calde la piste per Kostic e Muriel. Entrambi, andranno in scadenza di contratto nel 2023 con le rispettive squadre ed entrambi costerebbero circa 20 milioni di euro.

Sfumato definitivamente invece, sembrerebbe essere il nome di Dries Mertens, che dato il suo affetto nei confronti del Napoli, avrebbe rifiutato ogni possibile proposta arrivatagli dall'Italia. Il belga infatti, potrebbe finire a giocare nel Galatasaray.