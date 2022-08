Una delle situazioni di mercato più clamorose delle ultime settimane è sicuramente la questione Cristiano Ronaldo, che secondo gran parte degli addetti ai lavori starebbe vivendo da separato in casa con il Manchester United. Il portoghese non avrebbe nascosto la volontà di fare una nuova esperienza professionale anche perché la società inglese non disputerà la Champions League. L'inizio in campionato dello United è stato deludente, con due sconfitte pesanti, l'ultima per 4 a 0 contro il Brentford. Il portoghese gradirebbe una nuova esperienza professionale e secondo le ultime indiscrezioni di mercato il suo agente sportivo lo avrebbe offerto a diverse società, fra queste anche alla Juventus.

I bianconeri però non sarebbero interessati anche perché avrebbe un costo importante d'ingaggio. A parlare del futuro professionale del portoghese è stato Giovanni Capuano.

Sul suo account ufficiale di Twitter ha dichiarato: ''Non sorprende che si stiano negando tutti quando vengono chiamati per offrire Cristiano Ronaldo. Negli ultimi due anni si è fatto la fama di piantagrane, costa tantissimo, segna ma non fa più la differenza come prima''. Queste le dichiarazioni del giornalista sportivo sul suo account Twitter, che ha aggiunto: ''Cristiano Ronaldo obbliga a costruire una squadra intorno a lui. Perché prenderlo?''.

Il giornalista sportivo Giovanni Capuano sul suo account ufficiale Twitter ha sottolineato come non sarebbe utile l'acquisto di Cristiano Ronaldo in considerazione del fatto che ha un costo importante e che non fa più la differenza come prima.

Inoltre ha dimostrato nelle ultime stagioni di creare non pochi problemi nelle società in cui è stato. A partire dall'esperienza professionale alla Juventus, con una cessione voluta dal giocatore negli ultimi giorni di mercato che ha creato non pochi problemi ai bianconeri. Anche al Manchester United avrebbe contribuito in negativo alle prestazioni degli inglesi, non tanto dal punto di vista tecnico quanto nella serenità nello spogliatoio.

Proprio per questo secondo il giornalista sportivo porterebbe meno benefici di quelli che invece garantiva fino a qualche stagione fa.

Il possibile mercato della Juventus

La Juventus sarebbe pronto a definire come acquisto per il settore avanzato Memphis Depay. L'olandese dovrebbe sottoscrivere un contratto da 5 milioni di euro a stagione più bonus.

Oltre a lui dovrebbe arrivare, con la partenza di Adrien Rabiot al Manchester United, un centrocampista bravo nell'impostazione di gioco.

Il preferito sarebbe Leandro Paredes, con la società bianconera che sarebbe pronta a presentare un'offerta al Paris Saint Germain da 15 milioni di euro.