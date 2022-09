La Juventus è stata una delle società più attive sul mercato in questo Calciomercato estivo. Ad inizio della sessione però si sono fatti diversi nomi importanti che sarebbero stati seguiti dalla società bianconera, da Casemiro a Neymar fino ad arrivare a Zaniolo e soprattutto a Sergej Milinkovic-Savic. Il centrocampista della Lazio piaceva e piace molto alla società bianconera ma le richieste sul cartellino da parte della società laziale non hanno agevolato una sua cessione. Si parla di una valutazione di mercato da almeno 100 milioni di euro, una somma che neanche in Inghilterra hanno deciso di spendere.

Una delle società interessate al giocatore era il Manchester United, che però alla fine ha deciso di non presentare offerte per il cartellino del centrocampista. Del futuro professionale del suo assistito ha voluto parlare Matja Kezman. L'agente sportivo ha sottolineato che società come Milan e Juventus amino Milinkovic-Savic ma che attualmente non c'è la possibilità per loro di acquistarlo considerando la valutazione di mercato stabilita dalla Lazio. Per questo rimarrà nella società laziale. Con un contratto in scadenza a giugno 2024, si cercherà di lavorare ad un prolungamento contrattuale anche l'agente sportivo ha dichiarato che in questo momento non c'è fretta per il giocatore, anche perché deve pensare al calcio giocato, alla Lazio e alla nazionale serba.

Come è noto sarà impegnata nel mondiale in Qatar fra novembre e dicembre.

L'agente sportivo Kezman ha parlato del futuro professionale di Milinkovic-Savic

'Non c’è tempo per discutere del contratto. Abbiamo molto tempo davanti, c’è il Mondiale. Il futuro sarà per i colloqui'. Queste le dichiarazioni di Matja Kezman in una recente intervista.

L'agente sportivo ha aggiunto: 'Non è facile accontentare Lotito, dopo la grande stagione di Sergej ho pensato che al 100% sarebbe arrivato un club con un’offerta'. Secondo l'agente sportivo le società italiane non possono permettersi l'acquisto di Sergej Milinkovic Savic. Kezman ha poi aggiunto che il centrocampista vivrà una nuova esperienza professionale dopo la Lazio, sottolineando come meriti di provarne una.

Il mercato della Juventus

La Juventus ha acquistato a centrocampo Leandro Paredes. L'argentino è stato annunciato il 31 agosto ed è già stato salutato all'Allianz Stadium di Torino dai tifosi bianconeri fra primo e secondo tempo. Un rinforzo importante che garantisce qualità a centrocampo nell'impostazione di gioco e nella verticalizzazione verso le punte. Diversa la situazione invece delle cessioni, con due giocatori che hanno lasciato in prestito la società bianconera. Parliamo di Arthur Melo, trasferitosi al Liverpool, e di Nicolò Rovella, al Monza. Il centrocampista italiano cercherà di aiutare la società lombarda a raggiungere la permanenza nella campionato italiano dopo un inizio di stagione non ideale. A questo bisogna aggiungere Zakaria, trasferitosi al Chelsea.