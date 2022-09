La Juventus nell'ultimo giorno di Calciomercato estivo si è regalata due cessioni importanti. Sono partii entrambi in prestito con diritto di riscatto Arthur Melo e Denis Zakaria, trasferitisi rispettivamente al Liverpool e al Chelsea. Cessioni che potrebbero garantire una somma importante nel caso in cui le due società inglesi decidessero di riscattare i due centrocampisti. E' rimasto Nicolò Fagioli, che ha recentemente prolungato il suo contratto fino a giugno 2026. Un mercato importante quello portato avanti dalla società bianconera, anche in considerazione dell'arrivo di Leandro Paredes.

La società bianconera a breve potrebbe iniziare a lavorare sui prolungamenti d contratto. Ci sono tre giocatori che vanno in scadenza a giugno 2023 ma che però potrebbero lasciare la società bianconera a fine stagione. Parliamo di Alex Sandro, Juan Cuadrado e Adrien Rabiot, altre situazioni da valutare sono quelle di Szczezny e Danilo, entrambi con un'intesa contrattuale fino a giugno 2024. Proprio il brasiliano è uno dei riferimenti dello spogliatoio bianconero, sull'argomento ha voluto parlare Romeo Agresti, il giornalista sportivo su Twitter ha sottolineato che a breve potrebbe esserci un incontro fra Danilo e la società bianconera per valutare un prolungamento di contratto oltre giugno 2024.

Il giocatore Danilo potrebbe prolungare il suo contratto in scadenza a giugno 2024

Secondo il giornalista sportivo Romeo Agresti a breve la Juventus potrebbe incontrare Danilo per valutare il possibile prolungamento di contratto con la società bianconera attualmente in scadenza a giugno 2024. Il brasiliano ha dimostrato la sua importanza non solo dal punto di vista tecnico ma anche umano, diventando un riferimento dello spogliatoio insieme ai vari Bonucci, Perin e Pinsoglio.

Allegri lo ha più volte elogiato, soprattutto la scorsa stagione. La sua duttilità è importante per la Juventus, fra l'altro contro la Roma ha giocato difensore centrale insieme a Bremer, un giocatore che può quindi giocare in tutti i ruoli della difesa. Ci si attende quindi un possibile incontro fra le parti per definire un prolungamento di contratto che sarebbe gradito non solo dalla società ma anche dai tifosi bianconeri, che stimano molto il giocatore brasiliano.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe decidere di attingere al mercato dei parametri zero anche nel 2023. Diversi giocatori vanno in scadenza a giugno e potrebbero interessare alla società bianconera. Basti pensare al difensore dell'Inter Skriniar ma anche Kanté del Chelsea, si valuta anche il centrocampista del Real Madrid Marcos Alonso, che potrebbe incrementare la qualità della squadra bianconera.