L'Inter si prepara ad una vera e propria rivoluzione nella prossima sessione estiva di Calciomercato. La dirigenza nerazzurra sta sondando diversi obiettivi di mercato per rafforzare l'organico a disposizione di Inzaghi ed essere competitiva su tutti i fronti.

Inter, sogno Son per l'estate

In attesa di capire il futuro di Romelu Lukaku e di Lautaro Martinez che sarebbe finito nel mirino del Bayern Monaco, la dirigenza nerazzurra pensa di effettuare un grande colpo per regalare ad Inzaghi un attaccante che possa spostare gli equilibri. Tra i sogni della società ci sarebbe anche quello di Heung-Min Son, talentuoso attaccante del Tottenham che si è ritagliato uno spazio da assoluto protagonista con la maglia degli Spurs prima sotto la gestione di Pochettino ed ora con Antonio Conte.

Nonostante un ruolo importante, l'eclettico attaccante coreano potrebbe decidere di lasciare Londra al termine della stagione per iniziare una nuova avventura e giocare in un top club europeo così da competere per traguardi importanti come la Champions League. L'Inter starebbe monitorando la situazione ma per strappare Son al Tottenham servirà un'offerta monstre.

Oltre Son, l'Inter tiene in considerazione anche altri profili molto interessanti che potrebbero sostituire i vari Dzeko e Correa che potrebbero lasciare la compagine nerazzurra in estate: da Jonathan David del Lille fino ad arrivare a Marcus Thuram del Borussia Moncheglabach.

Inter, possibile offerta in estate per Milinkovic-Savic

Oltre ad un attaccante, l'Inter vorrebbe rinforzare l'organico con l'acquisto di un centrocampista che possa aumentare la fisicità e la qualità della mediana a disposizione di Simone Inzaghi.

Il sogno della dirigenza ma soprattutto del tecnico nerazzurro risponde al nome di Sergej Milinkovic-Savic, centrocampista serbo in forza alla Lazio che in questa anni ha offerto grandi prestazioni con la maglia biancoceleste. Il patron Claudio Lotito non ha alcuna intenzione di cedere il Sergente e solo di fronte ad un'offerta attorno agli 80-90 milioni di euro potrebbe prendere in considerazione un'eventuale cessioni.

Per arrivare al numero 21 laziale, l'Inter potrebbe decidere di cedere Nicolò Barella che sarebbe seguito da diversi top club europei come Liverpool, Tottenham e Real Madrid. In caso di offerta attorno ai 70 milioni di euro, il club nerazzurro potrebbe decidere di sedersi ad un tavolo per trattare la cessione dell'ex capitano del Cagliari.

Oltre Milinkovic-Savic, altro obiettivo per la mediana resta Dony Van De Beek, centrocampista olandese che potrebbe lasciare il Manchester United già a gennaio.