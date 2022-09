La Juventus pensa al prossimo mercato estivo. La dirigenza bianconera sta lavorando sul fronte mercato per puntellare l'organico a disposizione di Massimiliano Allegri, così da ritornare competitivi in Italia ma anche in Europa.

Juve, idea Kudus per l'attacco

Dopo gli acquisti di giocatori dal grande spessore internazionale, la Juventus vorrebbe completare l'organico con qualche giovane di grande prospettiva e dal sicuro avvenire. In quest'ottica, la Vecchia Signora sta sondando il terreno per Mohammed Kudus, talentuoso esterno offensivo ghanese che sta incantando in Champions League con la maglia dell'Ajax, dove ha già siglato due reti contro Rangers e Liverpool.

I bianconeri stanno sondando la situazione del classe 2000 e potrebbe mettere sul piatto una cifra molto importante per strapparlo al club olandese. Oltre alle richieste importanti dei Lanceri, la Juve deve far fronte all'interesse anche di altri top club europei ed italiani, in particolare del Milan che vuole continuare il suo mercato di giovani dopo l'arrivo di De Ketelare dal Brugge.

Le due compagini italiani potrebbero scontrarsi anche su un altro talento del calcio europeo: Ferran Torres, che potrebbe lasciare il Barcellona già a gennaio. Per strapparlo al club blaugrana servirà un'offerta attorno ai 35-40 milioni di euro.

Juve, possibile interesse per Van De Beek: scambio con Rabiot

In attesa di capire i movimenti per il mercato estivo, la Juventus potrebbe effettuare qualche colpo importante anche a gennaio.

In particolare, i bianconeri potrebbero ritornare sul mercato per completare la mediana a disposizione di Allegri visto il brutto infortunio di Paul Pogba che dovrebbe ritornare a gennaio.

Stando alle ultime notizie di mercato, i bianconeri starebbero sondando il terreno per Dony Van De Beek, centrocampista olandese che è ormai fuori dal progetto del Manchester United di Erik Ten Haag.

Dopo il prestito all'Everton nella passata stagione, l'ex Ajax vorrebbe esser ceduto a titolo definitivo per rimettersi in gioco. Vista la richiesta da circa 20 milioni da parte dei Red Devils, la Juventus potrebbe decidere di mettere sul piatto il cartellino di Adrien Rabiot che già in estate era stato accostato al club inglese.

A gennaio, il suo addio alla Juventus potrebbe così avverarsi.

Oltre Rabiot, anche Weston Mckennie potrebbe esser inserito in uno scambio. Infatti, il centrocampista texano sarebbe finito nel mirino dell'Inter che potrebbe decidere di mettere sul piatto il cartellino di Robin Gosens per convincere la Juventus a cedere il mediano americano.

Infine da decifrare il futuro di Manuel Locatelli, finito nel mirino dell'Arsenal.