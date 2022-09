Blindare i top player della rosa a disposizione di Simone Inzaghi. È questo uno degli obiettivi di mercato da parte dell'Inter che, anche per la prossima stagione, vorrebbe mantenere tutti i giocatori più funzionali al progetto.

Inter, interesse del Bayern per Lautaro

Tra i calciatori del progetto nerazzurro che hanno riscosso maggior interesse c'è sicuramente Lautaro Martinez che sarebbe finito nel mirino dei top club inglesi e non solo. Infatti stando alle ultime notizie di Calciomercato, infatti, oltre al Tottenham di Antonio Conte ci sarebbe l'interesse anche del Bayern Monaco di Julian Nagelsmann che sarebbe a caccia dell'erede naturale di Robert Lewandowski.

Per questo, in estate il club, tedesco potrebbe effettuare un'offerta molto importante alla società nerazzurra per accaparrarsi le prestazioni del dieci argentino. L'Inter non ha alcuna intenzione di cedere il Toro e solo di fronte ad un'offerta attorno ai 100 milioni di euro potrebbe sedersi ad un tavolo per trattare la sua eventuale cessione. Molto dipenderà dalla volontà del calciatore ma soprattutto dalle offerte che arriveranno per gli altri big in rosa: da Skirniar, che resta un obiettivo di mercato del Paris Saint Germain, passando per Barella, richiesto da Liverpool e Tottenham, fino ad arrivare a Bastoni, che sarebbe finito nel mirino del Chelsea del neo tecnico Potter.

Infine, restano da capire le posizioni di Lukaku, Dzeko e Correa, con l'Inter che vorrebbe tenere la sua certezza principale in attacco che risponde al nome del Toro.

Inter, idea Mazzocchi per gennaio

Oltre alle vicende per la prossima sessione estiva, l'Inter sta valutando l'acquisto di un laterale sinistro già nella finestra invernale. Le prestazioni di Gosens sono altalenanti e per questo, i nerazzurri potrebbero ritornare sul mercato.

Tra i nomi seguiti dal direttore sportivo Giuseppe Marotta ci sarebbe anche quello di Pasquale Mazzocchi, esterno italiano e punto fermo della Salernitana di Davide Nicola.

Grazie alle prestazioni con la maglia del club campano, il terzino si è ritagliato uno spazio importante e soprattutto l'interesse di club importante come l'Inter. I nerazzurri potrebbero così virare sull'esterno della Salernitana proponendo il cartellino di alcuni giovani come Pirola e Carboni.

Oltre a Mazzocchi, i nerazzurri continuano a seguire anche piste estere come Ramy Bensebaini del Borussia Monchegabach ed Alex Grimaldo del Benfica, obiettivo di mercato anche della Juventus. Resta sullo sfondo anche la candidatura di Jordi Alba, che però vorrebbe restare in Spagna in caso di addio al Barcellona.