La Juventus è stata una delle società più attive durante il mercato estivo. Sono arrivati in tutti i settori dei nuovi giocatori che dovrebbero garantire ai bianconeri un organico in grado di competere sia in campionato che in Champions League.

Pogba, Di Maria, Kostic, Milik e Bremer sono stati i colpi più importanti della società torinese, ai quali si sono aggiunti giovani di talento come Miretti e Fagioli.

In questa prima fase della stagione la Juventus ha accusato qualche lacuna nel reparto difensivo, con Bonucci alle prese con diversi problemi fisici.

Allegri ha adattato Danilo come centrale nel match contro la Roma, mentre nella gara con lo Spezia ha ben figurato Gatti al cento della retroguardia.

Considerando i 35 anni di Bonucci e qualche dubbio su Rugani, la Juventus potrebbe anche pensare di acquistare un altro difensore di rilievo nel 2023. Una suggestione di mercato riguarderebbe Milan Skriniar. Il giocatore dell'Inter è finito nel mirino del Paris Saint-Germain, ma sembra ormai improbabile che il club francese possa acquisirne il cartellino nelle ultime ore del Calciomercato.

Qualora Skriniar non dovesse accordarsi con l'Inter per rinnovare il contratto in scadenza nel giugno del 2023, potrebbe esserci l'ipotesi di un tentativo di inserimento della Juventus per ingaggiarlo a parametro zero.

Skriniar: ipotetica idea della Juventus a parametro zero

Al momento siamo di fronte ad una pura suggestione di mercato. Ad ogni modo, sembra che la Juventus possa pensare a Skriniar per la stagione 2023-2024.

Il difensore slovacco ha il contratto in scadenza con l'Inter il 30 giugno 2023 e non avrebbe ancora trovato l'accordo per il rinnovo.

La società nerazzurra vorrebbe offrirgli circa 6 milioni di euro all'anno.

Nell'eventualità del mancato raggiungimento di un'intesa fra le parti, la Juventus potrebbe anche pensare di proporre a Skriniar uno stipendio da circa 7 milioni di euro netti all'anno più bonus. Ribadiamo, comunque, che al momento si tratta solo di un'ipotesi ancora tutta da confermare.

Juventus: difficoltà per il mercato in uscita

Il mercato della Juventus in uscita è stato caratterizzato da una serie di difficoltà. Ricordiamo, ad esempio, che Adrien Rabiot non ha accettato l'offerta del Manchester United. Invece Arthur Melo ha un ingaggio da 6 milioni di euro a stagione che ne rende difficile un'eventuale partenza perché non ci sarebbero club disposti a pagargli per intero lo stipendio.

Nicolò Rovella è andato in prestito al Monza. In questo modo il centrocampista lombardo, dopo aver giocato nel Genoa, potrà accumulare ulteriore esperienza in Serie A.