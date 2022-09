L'Inter inizia a muoversi sul fronte mercato. La dirigenza nerazzurra sta lavorando per puntellare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi in estate. In particolare, la società monitora diversi profili per il reparto offensivo.

Inter, sfida alla Roma per Lammers

Tra questi ci sarebbe Sam Lammers, attaccante olandese dell'Atalanta che si sta ritagliando uno spazio importante nel nuovo Empoli di Cristiano Zanetti. Dopo delle stagioni non esaltanti in quel di Bergamo, il giovane attaccante è stato ceduto in prestito al club toscano e sta ripagando con buone prestazioni e qualche rete importante.

Le sue prove non sono passate inosservate, attirando l'interesse di alcuni top club italiani in particolare l'Inter.

I nerazzurri starebbero monitorando la situazione e potrebbero virare sul classe 97 per completare il reparto offensivo a disposizione di Inzaghi. È risaputo che non è facile trattare con l'Atalanta che chiede almeno 20 milioni di euro per cedere a titolo definitivo l'attaccante olandese. Oltre all'accordo con la Dea, i nerazzurri devono battere la concorrenza della Roma di Josè Mourinho che, dopo Belotti, vorrebbe un altro bomber da affiancare ad Abraham e Dybala.

Molte delle mosse di mercato della società nerazzurra dipenderanno dal futuro di Romelu Lukaku e soprattutto da quello di Lautaro Martinez che per una cifra importante potrebbe lasciare Milano in estate.

Sul Toro ci sarebbe il forte interesse del Tottenham di Antonio Conte.

Inter, possibile addio per De Vrij, l'olandese nel mirino del Barcellona

Altro calciatore che potrebbe lasciare l'Inter nella prossima sessione estiva di mercato è Stefan De Vrij. Il centrale olandese non ha ancora rinnovato il proprio contratto con il club nerazzurro e per questo potrebbe salutare i colori interisti.

Stando alle ultime notizie di mercato, l'ex difensore della Lazio sarebbe finito nel mirino del Barcellona di Xavi che vorrebbe acquistarlo a parametro nella prossima stagione. Il club blaugrana è a caccia del possibile sostituto di Gerard Piquè che sarebbe pronto a lasciare la Spagna dopo il mancato rinnovo contrattuale.

Oltre alla possibile partenza di De Vrij, l'Inter deve fronte alle possibili offerte che potrebbero arrivare per gli altri due totem della retroguardia, ovvero Milan Skriniar ed Alessandro Bastoni.

Il centrale slovacco resta l'obiettivo numero per il Paris Saint Germain, mentre il difensore italiano sarebbe finito nel mirino del Chelsea con i Blues che potrebbero mettere sul piatto una cifra attorno ai 50 milioni di euro per convincere l'Inter.