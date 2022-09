Le condizioni precarie di Origi e Rebic preoccupano il Milan. Per questo, la dirigenza rossonera vorrebbe effettuare un altro colpo in attacco nella prossima sessione estiva di mercato, così da regalare un'alternativa di spessore al tecnico Stefano Pioli.

Milan, idea Okafor per l'attacco

Stando alle ultime notizie di mercato, i rossoneri starebbero sondando il terreno per Noah Okafor, attaccante svizzero in forza al Salisburgo che ha già segnato due reti in Champions League, una delle quali proprio contro i rossoneri. Il Diavolo sta quindi monitorando il profilo del classe 2000, capace di ricoprire diversi ruoli del reparto offensivo e che si sposerebbe perfettamente con il sistema tattico di Stefano Pioli.

Non sarà facile strappare il giocatore al Salisburgo che chiede almeno 35-40 milioni di euro per privarsi del suo gioiello.

Oltre Okafor, il Milan tiene vivi i contatti per Noa Lang, del Brugge, che a lungo è stato trattato dai rossoneri nelle precedenti sessioni di Calciomercato. Con una cifra attorno ai 25 milioni di euro, l'affare potrebbe andare in porto, visti gli ottimi rapporti tra i due club dopo l'affare De Ketelaere.

Infine, ultimo nome da tenere in considerazione è quello di Jonathan David, del Lille, che viene valutato attorno ai 40 milioni di euro. L'attaccante canadese sarebbe nel mirino anche dell'Inter, in caso di partenza di Lautaro Martinez al termine di questa stagione.

Milan, possibile interesse per Lindstrom

Oltre ad un possibile colpo in attacco, il Milan potrebbe effettuare un innesto anche per dare maggiore qualità alla trequarti. I rossoneri starebbero infatti monitorando diversi profili per completare la batteria di trequartisti a disposizione di Pioli.

Tra i nomi seguiti da Maldini e Massara ci sarebbe anche quello di Jesper Lindstrom, talentuoso centrocampista danese che si sta ritagliando uno spazio importante con la maglia dell'Eintrach di Francoforte e con la quale ha siglato il suo primo centro in Champions League nella vittoria contro il Marsiglia.

Il Diavolo sta seguendo anche questo classe 2000, ma per strapparlo al club tedesco ci vorrà un'offerta importante. Oltre all'accordo con l'Eintrach, infatti, i rossoneri devono battere la concorrenza di molti club europei ed italiani, in particolare Juventus e Roma che sarebbero molto interessate alle prestazioni del calciatore.

Milan, rilancio per il rinnovo di Kalulu

Non solo acquisti. Il Milan lavora anche sul fronte rinnovi per blindare quei calciatori fondamentali per il sistema di gioco di Pioli.

Se per Leao ci sarebbero delle complicazioni, visto l'interesse dei maggiori top club europei, non dovrebbero esserci intoppi per il rinnovo contrattuale di Pierre Kalulu che a suon di grandi prestazioni si è ritagliato un ruolo da protagonista nel nuovo progetto rossonero.

Stando alle ultime notizie di mercato, il Diavolo avrebbe proposto un rinnovo da circa 1,2 milioni di euro e nelle prossime settimane dovrebbe esserci un incontro con l'entourage del centrale francese per tentare di concludere questa trattativa.