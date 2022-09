La Juventus è attesa da settimane importanti in cui dovrà rimanere in lotta per le competizioni nella seconda parte di stagione. Questo è l'obiettivo dichiarato di Massimiliano Allegri, che ha sottolineato come si cercherà di rimanere nei primi posti in classifica in campionato e di qualificarsi agli ottavi di finale di Champions League. Impresa non facile considerando il livello qualitativo del girone in cui i bianconeri sono impegnati e le due sconfitte contro il Paris Saint Germain ed il Benfica. Di certo ci si aspettano prestazioni migliori, soprattutto in riferimento al primo tempo giocato contro la Salernitana ed in cui la Juventus ha subito due gol.

Attualmente però la fiducia in Massimiliano Allegri è confermata da parte della società bianconera, come dichiarato di recente anche del presidente della Exor, holding controllante la Juventus, John Elkann. Nonostante questo non mancano indiscrezioni di mercato, alimentate anche dai bookmakers. Se fino a qualche tempo fa l'esonero del toscano era dato a 11, dopo il pareggio contro la Salernitana le quote sono diminuite in maniera importante. Attualmente le agenzie di scommesse lo pagano a 5,5, evidente quindi come le stesse siano convinte che la posizione di Allegri non è così stabile alla Juventus. Molto però dipenderà dai match della squadra bianconera da qui alla pausa per il mondiale.

I bookmakers quotavano a 5,5 l'esonero di Allegri prima di Juve-Benfica

L'esonero di Allegri era quotato 5,5 prima di Juve-Benfica. Le agenzie di scommesse hanno diminuito in maniera evidente le quote riguardanti la possibile decisione della Juventus di affidare la panchina ad un altro tecnico. Soprattutto dopo il pareggio contro la Salernitana, anche se condizionato dall'evidente errore di Var e arbitro nel giudicare in fuorigioco Bonucci sul gol di Milik.

Rimangono però evidenti i dubbi sulla possibile conferma di Allegri, sopratutto per l'inizio di stagione non ideale fra campionato e Champions League. Come è noto in Italia la Juventus ha disputato fino ad adesso in campionato 6 match totali, ne ha vinti due pareggiandone quattro. Intanto diversi addetti ai lavori hanno parlato di eventuali sostituti di Allegri.

Fra i nomi che piacerebbero alla società bianconera c'è Diego Pablo Simeone, tecnico dell'Atletico Madrid che ha un contratto fino a giugno 2024. Si valuta anche Zidane, anche se il francese potrebbe diventare il nuovo commissario tecnico della nazionale francese dopo il mondiale. In tal caso Deschamps potrebbe sostituire Allegri sulla panchina della Juventus.

Il mercato della Juventus

La Juventus difficilmente si affiderà ad un altro tecnico durante la stagione. Allegri probabilmente sarà confermato anche nella seconda parte della stagione e si cercherà di migliorarsi la rosa acquistando soprattutto un difensore ed un terzino. A tal riguardo piacciono Igor della Fiorentina, Evan N'Dicka dell'Eintracht Francoforte e Alejandro Grimaldo del Benfica.