L'Inter inizia a valutare le prime mosse per il mercato estivo. La dirigenza nerazzurra sta pensando alle opportunità che potrebbero presentarsi nella prossima sessione di mercato, così da rafforzare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi.

Inter, idea Pereyra per il centrocampo

In attesa di capire il futuro di alcuni big come Barella e Calhanoglu, l'Inter sta osservando diversi profili per puntellare la mediana a disposizione di Inzaghi. Tra i nomi sul taccuino del direttore sportivo Giuseppe Marotta ci sarebbe anche quello di Roberto Pereyra, centrocampista argentino e capitano dell'Udinese.

Nonostante un ruolo fondamentale nello spogliatoio friulano e nello scacchiere tattico di Sottil, il centrocampista argentino potrebbe lasciare Udine in estate vista la scadenza del contratto nel 2023.

L'Inter ci starebbe pensando e potrebbe accaparrarsi le prestazioni del jolly argentino a parametro zero. Una trattativa che appare complicata vista la volontà del Tucu di ritornare in patria dopo la fine del suo contratto con l'Udinese. Infatti, la squadra che sembrerebbe in pole sarebbe il River Plate.

Oltre Pereyra, la società nerazzurra tiene sotto osservazione altri centrocampisti del campionato italiano: da Davide Frattesi del Sassuolo che viene valutato attorno ai 35 milioni di euro fino ad arrivare a Ruslan Malinovskyi che visto un impegno non continuo potrebbe lasciare l'Atalanta già nel mercato invernale.

La Dea valuta almeno 20 milioni di euro il fantasista ucraino.

Inter, Tottenham su Skriniar. Possibile scambio con Romero

Il Tottenham e soprattutto Antonio Conte guardano con grande interesse in casa Inter. Oltre Barella e Lautaro Martinez, gli Spurs avrebbero messo gli occhi anche su Milan Skirniar che dopo la telenovela Paris Saint Germain potrebbe essere al centro di altre voci di mercato nelle prossime sessioni.

Stando alle ultime notizie di mercato, il club inglese vorrebbe accaparrarsi le prestazioni del centrale slovacco che non ha ancora rinnovato il proprio contratto con il club nerazzurro. Per questo, gli Spurs potrebbero mettere sul piatto una cifra cash più il cartellino di Cristian Romero, centrale argentino che ha già militato nel campionato italiano con le maglie di Genoa e Atalanta.

L'Inter proverà a offrire il rinnovo contrattuale a Skriniar, che oltre al Tottenham piace anche ad altri top club europei come Manchester City e Atletico Madrid in caso di partenza di Gimenez. Oltre Skirniar, il club nerazzurro deve far fronte alla possibile offerta del Chelsea per Bastoni. I Blues potrebbero mettere sul piatto 45 milioni di euro per accaparrarsi le prestazioni del centrale italiano.