L'Inter vuole blindare la difesa. La dirigenza nerazzurra sta lavorando sul fronte mercato per completare la retroguardia a disposizione di Simone Inzaghi, visti i ripetuti blackout che si stanno verificando in questo inizio di stagione.

Inter, idea Scalvini per gennaio

Nonostante l'arrivo di Francesco Acerbi dalla Lazio, la società vorrebbe effettuare un altro colpo per il presente ma soprattutto per il futuro dell'Inter. Sfumato Zagadou passato allo Stoccarda, i nerazzurri starebbero monitorando con grande interesse il profilo di Giorgio Scalvini, talentuoso difensore in forza all'Atalanta che nell'ultimo turno di Serie A ha deciso il big match dell'Olimpico contro la Roma.

Il classe 2003 si è subito ritagliato uno spazio importante nello scacchiere tattico di Gapserini e grazie alle ottime prestazioni con la maglia della Dea sarebbe finito nel mirino di alcuni top club italiani, in particolare dell'Inter. Stando alle ultime notizie di mercato la società nerazzurra vorrebbe anticipare la concorrenza provando a chiudere l'operazione già nel mercato invernale: un prestito con diritto di riscatto come nelle precedenti operazioni Gosens e Gagliardini effettuate con la società bergamasca.

L'eventuale acquisto di Scalvini potrebbe preparare il terreno per la cessione in estate di qualche pezzo pregiato: da Skriniar che resta nel mirino del Paris Saint Germain ed Atletico Madrid, passando per De Vrij che potrebbe lasciare a zero in estate vista la scadenza del contratto fino ad arrivare ad Alessandro Bastoni che sarebbe l'obiettivo numero del Chelsea per rinforzare la retroguardia del neo tecnico Potter.

Inter, interesse per Alejandro Balde del Barcellona

Oltre ai possibili acquisti nel mercato invernale, l'Inter sta pianificando anche la prossima stagione ed i possibili colpi da effettuare in estate.

Un tassello che fino a questo momento manca alla squadra di Simone Inzaghi è l'esterno sinistro viste le condizioni precarie e le prestazioni non esaltanti di Robin Gosens.

Per questo, la dirigenza nerazzurra sta sondando diversi profili per regalare un nuovo esterno al tecnico nerazzurro. Tra i nomi seguiti dal direttore sportivo Giuseppe Marotta ci sarebbe anche quello di Alex Balde, talentuoso esterno spagnolo che si sta mettendo in luce con la maglia del Barcellona.

Nonostante un ruolo importante nelle rotazioni di Xavi, il classe 2003 potrebbe lasciare il club catalano vista la scadenza del suo contratto nel 2024.

L'Inter potrebbe approfittare di tale situazione per recapitare un'offerta al Barca e accaparrarsi le prestazioni del talentuoso 18enne.

Oltre Balde, restano vive anche le candidature di Ramy Bensebaini del Mönchengladbach e di Alex Grimaldo del Benfica.