Nonostante la chiusura recente del Calciomercato, la Juventus inizia a pianificare le mosse per il prossimo mercato estivo. La dirigenza bianconera sta osservando con grande interesse i calciatori che potrebbero svincolarsi a parametro zero durante la prossima sessione estiva.

Juve, idea Aouar dal Lione

Stando alle ultime notizie di calciomercato, i bianconeri starebbero osservando con grande interesse la situazione di Houssem Aouar, centrocampista francese del Lione che già in passato era stato accostato ai colori bianconeri. Precedentemente, la Vecchia Signora si è dovuta scontrare con le richieste importante dell'OL che hanno sempre bloccato una possibile trattativa ma la situazione potrebbe cambiare in estate.

Infatti, il classe 98 potrebbe non rinnovare il proprio contratto con il Lione e diventare una grande occasione a parametro zero. La Juventus potrebbe così virare sul calciatore e trovare un possibile accordo sull'ingaggio. La Vecchia Signora deve però battere la concorrenza di altri club molto interessati al calciatore come la Roma di Josè Mourinho che dopo l'arrivo di Wijnaldum dal Paris Saint Germain vorrebbe completare la mediana con un altro grande colpo.

Oltre Aouar, si monitora anche il profilo di Frank Kessie che visto un impiego non continuo sotto la gestione di Xavi, potrebbe lasciare il Barcellona durante la prossima sessione estiva di mercato.

Juve, opzione Soyuncu per la difesa

Oltre ai possibili colpi estivi, la Juventus sta valutando già qualche mossa per il mercato invernale.

In particolare, i bianconeri vorrebbero acquistare un difensore che possa risultare un'alternativa importante e dare così maggiori soluzioni tattiche ad Allegri.

Viste le difficoltà per arrivare ad Evan Ndicka dell'Eintrach di Francoforte che chiede 15 milioni di euro, la dirigenza bianconera starebbe rivolgendo le proprie attenzione su Caglar Soyucu, centrale turco che dovrebbe lasciare il Leicester.

Il calciatore non ha rinnovato il proprio contratto e per questo potrebbe esser ceduto a gennaio per non perderlo a parametro zero. La Juventus sta osservando la situazione e potrebbe approfittare di questa situazione per accaparrarsi le prestazioni del classe 96.

I bianconeri devono però battere la concorrenza di altre due squadre che sarebbero molto interessate al calciatore ovvero l'Atletico Madrid del Cholo Simeone e soprattutto l'Inter che visti i possibili problemi contrattuali di Skriniar e De Vrij, vorrebbe cautelarsi acquistando un altro centrale dopo Acerbi.

Oltre Soyuncu, la Vecchia Signora segue con grande interesse anche il centrocampista Yuri Tielemans, accostato anche all'Arsenal.