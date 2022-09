L'Inter inizia a pianificare le prime mosse per la prossima sessione estiva di Calciomercato del 2023.

Per dare maggiore qualità e imprevedibilità alla trequarti, la società nerazzurra starebbe valutando il profilo di Angel Correa, trequartista argentino che in questi anni si è ritagliato uno spazio importante nell'Atletico Madrid del "Cholo" Simeone.

Il prossimo anno il classe '95 potrebbe valutare di lasciare Madrid e iniziare una nuova avventura europea. L'Inter starebbe valutando il suo profilo e potrebbe decidere di intavolare una trattativa con i Colchoneros per il cartellino del fantasista argentino.

I nerazzurri devono però guardarsi dall'interesse di altri club europei e soprattutto italiani. Infatti, stando alle ultime indiscrezioni, anche la Juventus sarebbe piombata sul calciatore e potrebbe decidere di affondare il colpo in caso di addio da parte di Angel Di Maria.

Oltre a Correa, le due compagini potrebbero sfidarsi su un altro calciatore ovvero Alex Grimaldo, terzino spagnolo che potrebbe lasciare il Benfica nella prossima sessione estiva di mercato vista la scadenza di contratto. Sia Inter che Juve sarebbero molto interessate alle prestazioni dell'esterno: i nerazzurri vorrebbero regalarsi a un'alternativa importante per la fascia mancina dopo l'addio di Perisic, mentre i bianconeri individuato trovato in Grimaldo il sostituto ideale di Alex Sandro.

Inter, idea Piquè a parametro zero in estate

L'Inter valuta anche dei profili di alcuni giocatori che potrebbero essere liberi a parametro zero nella prossima sessione estiva di mercato.

Tra questi potrebbe esserci Gerard Piquè che, dopo una carriera importante, potrebbe lasciare il Barcellona. Il centrale spagnolo non ha ancora rinnovato il proprio contratto con i bluagrana e, vista la concorrenza in difesa, potrebbe decidere di lasciare la Spagna e iniziare una nuova avventura in Europa.

Per questo, l'Inter starebbe monitorando la situazione ed in caso di mancato accordo per il rinnovo, potrebbe insediarsi ed accaparrarsi le prestazioni dell'esperto centrale.

Molto dipenderà anche dalle possibili cessioni che potrebbero arrivare in difesa: da Skirniar che resta nel mirino del Paris Saint Germain passando per Stefan De Vrij che potrebbe non rinnovare il proprio contratto e lasciare Milano a costo zero. Sul centrale olandese ci sarebbe l'interesse della Juventus e del Manchester United.