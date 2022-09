La Juventus, in queste ore, deve fare i conti con le polemiche scaturite dopo il gol annullato ad Arek Milik. I bianconeri si sono visti annullare un gol regolare poiché Candreva teneva in gioco Leonardo Bonucci come è stato accertato dalle immagini televisive. Adesso, però, la Juventus deve voltare pagina poiché mercoledì 14 settembre sarà in programma la sfida contro il Benfica. Prima di pensare alla Champions League, Leonardo Bonucci, con un post su Instagram, è tornato sul gol annullato alla Juventus contro la Salernitana: "Trasformiamo la rabbia, per ciò che ci è stato depredato, in energia per mercoledì", ha scritto il capitano della Juve.

La Juve in emergenza

Adesso, la Juventus avrà di fronte a sé due partite prima della pausa per le nazionali. I bianconeri affronteranno nell'ordine Benfica e Monza. Per entrambe queste sfide la Juventus sarà in emergenza. Soprattutto per il match di campionato, oltre agli infortunati, mancheranno anche Arek Milik e Juan Cuadrado che sono stati espulsi conto la Salernitana. In ogni caso, la Juventus dovrà essere abile a fare a meno degli assenti. In particolare il capitano bianconero Leonardo Bonucci ha sottolineato che la rabbia per quanto accaduto contro la Salernitana dovrà essere sfruttata.

Anche perché, come ha rivelato il numero 19 juventino, quella contro il Benfica sarà una gara difficile: "Sarà una partita difficile e servirà l'aiuto di tutti".

Per questo match la Juventus avrà diverse assenze poiché sembrano difficili i recuperi di Manuel Locatelli e Adrien Rabiot che hanno saltato la sfida contro la Salernitana. Entrambi hanno accusato dei fastidi muscolari. Il francese ha avuto un problema al soleo che lo ha costretto a dare forfait all'ultimo per il match di ieri, 11 settembre.

Emergenza anche in Champions League

La Juventus, nel match contro il Benfica, avrà diverse assenze e in particolare mancheranno Paul Pogba, Federico Chiesa, Wojciech Szczesny, Manuel Locatelli, Kaio Jorge e Adrien Rabiot. Soprattutto a centrocampo le defezioni saranno parecchie. Per questo motivo, Massimiliano Allegri potrebbe schierare la sua Juventus con il 3-5-2.

Ma la buona notizia per i bianconeri potrebbe arrivare dal recupero di Angel Di Maria. Infatti, El Fideo ha ripreso ad allenarsi parzialmente in gruppo. Per capire se Di Maria ci sarà bisognerà aspettare la seduta di domani, 13 settembre. Se il numero 22 della Juventus sarà in gruppo vorrà dire che Massimiliano Allegri potrà convocarlo per la gara contro il Benfica. Mentre per le altre scelte di formazione bisognerà attendere la giornata di mercoledì 14 settembre quando la Juventus farà la rifinitura decisiva in vista del match contro i portoghesi.