L'Inter e la Juventus potrebbero affrontarsi nella finestra del calciomercato 2023 per almeno un paio di obiettivi, Caglar Soyuncu del Leicester e Angel Correa dell'Atletico Madrid.

Calciomercato, Inter e Juventus avrebbero messo gli occhi addosso a Soyuncu e Correa

Il calciomercato di Juventus ed Inter si è incrociato questa estate in occasione dell'affaire Gleison Bremer e seguendo le indiscrezioni odierne, le due compagini potrebbero collidere nuovamente nella prossima sessione del 2023. I profili che scatenerebbero questa contesa sarebbero quindi due, Caglar Soyuncu e Angel Correa.

Il primo, attualmente in forza al Leicester, avrebbe dovuto raggiungere il Galatasaray negli ultimi scampoli del mercato turco, salvo poi restare nel club britannico proprio per volere delle stesse "Foxes". In tutto questo, Soyuncu andrà in scadenza di contratto con la società inglese nel 2023 e qualora non rinnovasse, sarebbe uno dei calciatori maggiormente appetibili proprio per Juventus, Inter ma anche per la Roma di José Mourinho. Discorso diverso invece, va fatto per Correa: il centrocampista offensivo dell'Atletico Madrid è saldamente legato alla compagine iberica fino al prossimo 2026 ma indiscrezioni che arrivano dalla Spagna, testimonierebbero i "Colchoneros" disposti a metterlo sul mercato per ricavare una cifra vicina ai 20 milioni di euro.

Anche in questo caso, sia l'Inter che la Juventus osserverebbero l'evolversi della situazione, con i bianconeri che potrebbero accelerare in modo particolare se Angel Di Maria non dovesse continuare la propria avventura con la casacca della Vecchia Signora.

Gli altri movimenti di mercato di Juventus ed Inter per il prossimo 2023

Oltre a Soyuncu e Correa, la Juventus e l'Inter starebbero già sondando il terreno per alcune operazioni da andare a concludere nella prossima annata. Ai bianconeri, sarebbe stato proposto Antoine Griezmann, attaccante francese di proprietà del Barcellona ma attualmente in forza all'Atletico Madrid.

Inoltre Cherubini, qualora riuscisse a piazzare Szczesny magari al Chelsea, vorrebbe poi lanciare l'assalto a Donnarumma, portiere del PSG che potrebbe lasciare la compagine francese a causa del continuo dualismo con Keylor Navas. Per l'Inter invece, si paleserebbe all'orizzonte, un possibile scambio con il Bayern Monaco che coinvolgerebbe Nicolò Barella: la compagine tedesca, per il centrocampista sardo, sarebbe disposta a mettere sul piatto Marcel Sabitzer ed un conguaglio economico che potrebbe essere vicino ai 40 milioni di euro. Inoltre, Stefan De Vrij potrebbe lasciare la Pinetina per raggiungere la Roma o la succitata Juventus.