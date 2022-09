L'Inter e la Juventus iniziano a pianificare le prime mosse di mercato per la prossima stagione. Le due compagini vogliono puntellare i rispettivi organici per ritagliarsi un ruolo da assolute protagoniste in Italia ma anche in Europa.

Inter-Juve: possibile sfida per Griezmann

I due top club italiani stando sondando il terreno internazionale e vorrebbero cogliere delle opportunità sul mercato. Tra queste ci potrebbe essere Antoine Griezmann che potrebbe lasciare l'Atletico al termine di questa stagione. Visto un accordo tra i Colchoneros ed il Barcellona per il mancato riscatto, l'attaccante francese potrebbe lasciare la formazione guidata dal Cholo Simeone per far ritorno al club blaugrana.

Il Barça non ha alcuna intenzione di puntare su Griezmann e per questo potrebbe decidere di metterlo sul mercato per cederlo a titolo definitivo. Inter e Juventus starebbero quindi monitorando la situazione del Petit Diable e potrebbero giocare un ruolo importante in caso di mancato accorto tra Atletico e Barcellona per il riscatto del bomber francese.

Molto del mercato dei nerazzurri e dei bianconeri dipenderà anche dalle uscite che potrebbero permettere acquisti importanti. Infatti, l'Inter deve risolvere la questione con Lukaku trovando l'accordo con il Chelsea senza dimenticare l'interesse dei top club europei per Lautaro Martinez, mentre i bianconeri dovranno capire il futuro di Angel Di Maria che potrebbe lasciare Torino dopo una sola stagione.

Inter, possibile interesse per Dahoud. Juve su Grimaldo

Inter e Juventus guardano con grande attenzione agli svincolati per la prossima stagione. Infatti, sono tanti i calciatori in scadenza di contratto che potrebbero rappresentare delle opportunità interessanti nella prossima sessione estiva di Calciomercato.

L'Inter starebbe osservando con grande attenzione il profilo di Mamhoud Dahoud, centrocampista tedesco che non dovrebbe rinnovare il proprio contratto con il Borussia Dortmund che scade nel 2023.

In caso di mancato accordo tra le parti, i nerazzurri potrebbero virare sul classe 96 per puntellare la mediana a disposizione di Inzaghi. L'arrivo di Dahoud metterebbe in discussione il futuro di Gagliardini ma anche quello di Nicolò Barella che, in caso di offerta monstre da 80 milioni di euro, potrebbe lasciare Milano.

Anche la Juventus monitora con grande attenzione i calciatori che in estate potrebbero andare in scadenza. In quest'ottica, la Vecchia Signora valuta il profilo di Alex Grimaldo del Benfica come possibile sostituto di Alex Sandro che, al termine della stagione, dovrebbe lasciare Torino.