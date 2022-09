La sessione di Calciomercato estiva che si è conclusa di recente ha avuto nella Roma una delle sue principali protagoniste. Nonostante i numerosi acquisti, la squadra capitolina sarebbe ancora alla ricerca di un difensore e, allo stesso tempo, starebbe guardando al mercato degli svincolati.

Il direttore sportivo Tiago Pinto vorrebbe assecondare le richieste del tecnico Mourinho, e per questo motivo starebbe pensando a uno tra Dan-Axel Zagadou, Nikola Maksimovic e Jason Denayer.

Il dirigente portoghese starebbe guardando anche al prossimo mercato invernale.

Secondo le ultime indiscrezioni, pare infatti che abbia raggiunto un accordo di massima con l'esterno d'attacco Ola Selvaag Solbakken.

Alla Roma piacciono Zagadou e Maksimovic

Tiago Pinto starebbe monitorando la situazione di Zagadou. Il giocatore piace a Mourinho e alla Roma sia per l'età (ha 23 anni) sia per le richieste economiche sostenibili. L'unico dubbio sarebbe legato alla tenuta fisica del difensore francese. L'ex Borussia Dortmund (attualmente svincolato) in questi anni ha saltato diverse partite per infortunio.

In alternativa, ci sarebbe anche l'ipotesi Maksimovic. Il difensore ex Genoa vorrebbe fare ritorno in patria alla Stella Rossa di Belgrado, ma la prospettiva di tornare in Serie A e di indossare la maglia della Roma potrebbe fargli cambiare idea.

In uscita, invece, in casa giallorossa ci sarebbe ancora la questione degli esuberi. Infatti, prima di mettere a segno delle operazioni in entrata, la società capitolina dovrebbe piazzare altrove il centrocampista Coric e il difensore Bianda per alleggerire il monte-ingaggi.

Piace Denayer, ma l'ingaggio al momento è proibitivo

La Roma starebbe pensando anche a Jason Denayer. Veloce e duttile, potrebbe giocare sia in una difesa a tre che a quattro. Il problema, in questo caso, sarebbe rappresentato dalle richieste economiche del giocatore. Sull'ex centrale del Lione (attualmente libero a parametro zero) ci sarebbe anche il club saudita dell'Al Nassr che avrebbe offerto uno stipendio vicino ai 4 milioni di euro a stagione.

Inoltre pare che Denayer sia anche nel mirino degli inglesi del Wolverhampton.

Denayer avrebbe già ricevuto delle offerte dal Torino e dal Valencia di Rino Gattuso. Le trattative con entrambe le squadre si sarebbero arenate proprio per l'ingaggio alto chiesto dal difensore. Questi, inoltre, gradirebbe un club che gli permetterebbe di disputare una competizione europea.

A gennaio potrebbe arrivare Solbakken

Solbakken è in scadenza di contratto con il Bodø/Glimt il 31 dicembre 2022. La Roma pare che abbia già un'intesa di massima con il giocatore sulla base di un quadriennale a 1 milione di euro stagione.

L'attaccante esterno norvegese è stato accostato anche al Napoli. Tuttavia, sembra che il calciatore preferisca dare la precedenza alla Roma perché sarebbe attratto dalla prospettiva di lavorare con Josè Mourinho.