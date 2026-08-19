La Juventus avrebbe definito una possibile strategia di mercato per l’attacco: prima la cessione di Jonathan David, poi l’assalto a Joshua Zirkzee. L’olandese sarebbe infatti il favorito per completare il reparto agli ordini di Luciano Spalletti, ma il suo ingaggio potrebbe diventare realtà solo con l’eventuale uscita del canadese. Sullo sfondo ma più staccati resistono ancora i profili di Jean-Philippe Mateta e Alexander Sorloth.

Perché la Juve vuole cedere David

Il futuro alla Continassa dell’attaccante canadese sarebbe uno dei passaggi decisivi del mercato bianconero.

Dopo un’annata al di sotto delle aspettative, la Juventus starebbe valutando la cessione di David con il fine ultimo di liberare spazio nella rosa creando così le condizioni economiche per un nuovo investimento offensivo.

La richiesta bianconera per il cartellino di David si aggirerebbe intorno ai 30 milioni di euro, ma al momento non sarebbe arrivata un'offerta considerata sufficiente. Condizione che negli ultimi giorni di mercato potrebbe spingere la Juventus ad accettare anche un prestito del giocatore. Dal canto suo David vorrebbe giocarsi le sue chance a Torino e se dovesse scegliere la sua destinazione, non ha mai fatto mistero di preferire la Premier League ad altri campionati.

Mercato Juve: Zirkzee sarebbe favorito per l’attacco

Per caratteristiche tecniche e tattiche, l'attaccante del Manchester United piacerebbe particolarmente alla Continassa e potrebbe rappresentare l'obiettivo prioritario per completare il reparto offensivo bianconero dopo l'arrivo di Kolo Muani.

La formula che vorrebbe spuntare Frederic Massara potrebbe essere quella del prestito con diritto di riscatto, soluzione che permetterebbe alla Juventus di contenere l'investimento iniziale. Condizione che il Manchester United potrebbe infine valutare visto che Zirkzee sarebbe ormai fuori dai piani tecnici futuri dei Reds Devils.

Juventus: Mateta e Sorloth resterebbero sullo sfondo

Qualora dovessero esserci problemi con Zirkzee, i due centravanti sono al momento visti come possibili soluzioni alternative.

Mateta, attualmente al Crystal Palace, offrirebbe fisicità e presenza nell'area avversaria. Sorloth rappresenterebbe invece un profilo molto utile a Spalletti e già con un’ottima esperienza internazionale acquisita nelle file dell'Atletico Madrid.

Come per Zirkzee, la società bianconera potrebbe valutare per entrambi formule capaci di ridurre nell’immediato un esborso molto corposo le quali potrebbero comprendere un prestito con diritto di riscatto o l’obbligo legato magari alla qualificazione alla prossima Champions League.