Il futuro di Gleison Bremer potrebbe diventare uno dei temi più caldi del calciomercato Juventus. Nelle ultime ore, il Galatasaray avrebbe messo sul tavolo un ingaggio da circa otto milioni di euro a stagione per convincere il difensore brasiliano a lasciare la Continassa. Qualora dovesse arrivare un'offerta ritenuta soddisfacente anche dalla società bianconera, Giovanni Carnevali potrebbe accelerare per individuare il sostituto, con Fikayo Tomori e Jean-Clair Todibo che tornerebbero in cima alla lista dei possibili rinforzi.

Mercato Juve: Bremer non avrebbe chiuso la porta al Galatasaray

L'interesse del club turco nei confronti del difensore brasiliano starebbe prendendo consistenza nelle ultime ore. Il Galatasaray, deciso a rafforzare la propria retroguardia con un profilo di esperienza internazionale, avrebbe intenzione di puntare con forza sul centrale difensivo bianconero già in questa sessione di mercato.

Dal canto suo, Bremer avrebbe ancora chiuso la porta in maniera definitiva al Galatasaray e starebbe valutando tutti gli scenari possibili alimentando anche le ambizioni del club turco.

Alla Juventus la linea resterebbe chiara: il centrale viene ancora considerato un punto fermo del progetto tecnico di Luciano Spalletti ma rispetto al passato, davanti a una proposta economica di primo livello, potrebbe riflettere sull'eventuale cessione la quale frutterebbe non meno di 45 milioni di euro.

Alla Juve torna in auge il profilo di Todibo

Tra i profili seguiti dalla dirigenza bianconera utili a compensare l’eventuale partenza di Bremer ci sarebbe anche Todibo. Il francese era già stato accostato alla Juventus nelle scorse sessioni di mercato e le sue caratteristiche tecniche e fisiche sarebbero in linea con le esigenze della Juventus. Abile nell'impostazione, rapido negli uno contro uno e abituato a giocare con una linea difensiva alta, Todibo rappresenterebbe un profilo più che compatibile con le idee di gioco di Spalletti. Inoltre, a facilitare un eventuale trattativa ci sarebbe anche la recente retrocessione in Championship del West Ham, con il club inglese che potrebbe aprire anche a un prestito condizionato a poco meno di 30 milioni di euro.

Juventus: Tomori è un profilo gradito a Spalletti

Parallelamente, alla Continassa resterebbe viva anche la candidatura del difensore del Milan. L’inglese piace da tempo alla Juventus e negli ultimi giorni il suo nome sarebbe tornato d'attualità. Tomori, il cui cartellino è valutato non meno di 30 milioni di euro, conosce perfettamente la Serie A, possiede esperienza internazionale e offrirebbe affidabilità in una difesa a quattro. Caratteristiche particolarmente apprezzate da Spalletti. Da valutare in questo caso se il Milan intenda privarsi del giocatore già in questa sessione di mercato o se ritenga Tomori fondamentale per il gioco del neo tecnico Ruben Amorim.