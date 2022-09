La Juventus nel recente Calciomercato estivo è tornata ad attingere al mercato dei parametri zero. Sono arrivati Paul Pogba e Angel Di Maria, in scadenza di contratto rispettivamente dal Manchester United e dal Paris Saint Germain. Un mercato che potrebbe tornare utile anche nel 2023, considerando il fatto che tanti giocatori di qualità potrebbero non prolungare la loro intesa contrattuale con le rispettive società. Solo in difesa ad esempio ci sono i vari Igor della Fiorentina, Evan N'Dicka dell'Eintracht Francoforte, Alejandro Grimaldo del Benfica e Ramy Bensebaini del Borussia M'gladbach che piacciono alla società bianconera.

Si valutano anche giocatori per il centrocampo, fra i nomi che vengono valutati dalla Juventus ci sono Youri Tielemans del Leicester, Douglas Luiz dell'Aston Villa, Ilkay Gundogan del Manchester City e N'Golò Kanté del Chelsea. Proprio il centrocampista francese rappresenterebbe un colpo molto importante a parametro zero considerando le sue qualità. Migliorerebbe molto il centrocampo bianconero andando a giocare insieme al suo compagno di nazionale Paul Pogba. Sul 31enne del Chelsea ci sarebbero diverse società interessate, fra queste anche Milan, Liverpool, Real Madrid e Paris Saint Germain.

Kanté potrebbe trasferirsi alla Juventus a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando l'ingaggio di N'Golo Kanté a parametro zero a giugno.

Il centrocampista francese andrà in scadenza di contratto a fine stagione con il Chelsea e potrebbe non prolungare la sua intesa contrattuale con la società inglese. Sul giocatore ci sarebbero diverse società, dal Liverpool al Real Madrid, fino ad arrivare alla Juventus, al Milan e al Paris Saint Germain. Di certo l'eventuale arrivo nella società bianconera migliorerebbe in qualità il centrocampo bianconero, che in questa stagione ha avuto diverse problematiche.

Un giocatore che si integrerebbe molto bene con Paredes e Pogba. Fra l'altro con quest'ultimo hanno giocato diversi match nella nazionale francese ed in caso di recupero di Pogba per il mondiale, potrebbero essere due dei titolari del centrocampo della rappresentativa di Deschamps. Insieme a loro potrebbe giocare Rabiot, anche lui in scadenza di contratto a giugno.

Il mercato della Juventus

La Juventus dovrà decidere di rinforzare la rosa anche in base a chi sarà il tecnico della prossima questa stagione. Allegri dovrà migliorare risultati e prestazioni da qui a novembre altrimenti potrebbe essere esonerato. A tal riguardo possibile la sostituzione con un traghettatore in attesa di un nome importante per giugno. Fra i preferiti ci sarebbero Tuchel, Zidane e Conte, quest'ultimo in scadenza di contratto con il Tottenham a giugno.