La Juventus potrebbe lasciar partire diversi giocatori a fine stagione. Ci sono quattro componenti della rosa che sono in scadenza di contratto a giugno e che potrebbero non prolungare la loro intesa con la società bianconera. Ci si riferisce ad Alex Sandro, Cuadrado, Di Maria e Rabiot. Di questi l'argentino e il francese potrebbero valutare una conferma prolungando il loro contratto, difficile invece che la Juventus decida di confermare il brasiliano e il colombiano, per motivi anagrafici ed economici. Il brasiliano guadagna circa 6 milioni di euro netti a stagione, il colombiano 5 milioni.

La Juventus starebbe lavorando già ai sostituti, soprattutto per quanto riguarda il ruolo di terzino sinistro. Si è parlato di una possibile offerta già a gennaio per Alejandro Grimaldo del Benfica o Ramy Bensebaini del Borussia Monchengladbach, società con cui la Juventus ha già trattato l'acquisto di Denis Zakaria. Nelle ultime ore però la società bianconera starebbe valutando il nome di Fabiano Parisi come rinforzo per il dopo Alex Sandro. Protagonista di un inizio positivo nell'Empoli, è un nazionale Under 21 italiano ed in questa stagione ha già segnato un gol in 8 match disputati, 7 in Serie A e 1 in Coppa Italia. Il suo contratto scade a giugno 2025 e la sua valutazione di mercato è di circa 10 milioni di euro, prezzo che potrebbe incrementare in questa stagione se dovesse continuare a confermare le prestazioni di questi primi match.

Parisi potrebbe trasferirsi alla Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando l'acquisto di Fabiano Parisi. Il terzino dell'Empoli è uno dei migliori del campionato di Serie A in questo inizio di stagione, 8 match disputati fra Serie A e Coppa Italia ed un gol segnato, una crescita evidente confermata dal fatto che diverse società starebbero valutando il suo acquisto, non solo la Juventus.

Si parla infatti anche di Milan e Inter che potrebbero presentare un'offerta importante per il giocatore. Parisi è un calciatore molto bravo in fase offensiva, con margini di miglioramento in quella difensiva ma è giovane e rappresenterebbe un investimento per il presente e per il futuro. La sua valutazione di mercato attuale è di circa 10 milioni di euro, prezzo che potrebbe aumentare da qui a fine stagione.

Il mercato della Juventus

La Juventus valuta rinforzi anche per la difesa, soprattutto cercherebbe un centrale di piede sinistro. Fra i giocatori seguiti dalla società bianconera ci sarebbero quelli in scadenza a giugno 2023 e che potrebbero arrivare a prezzo vantaggioso già nel mercato di gennaio. Piacciono Igor della Fiorentina e Evan N'Dicka dell'Eintracht Francoforte. La società bianconera potrebbe rinforzare anche il centrocampo, infatti piacerebbe Douglas Luiz.