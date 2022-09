La Juventus è attesa da settimane importanti per il calcio giocato. Massimiliano Allegri dovrebbe essere confermato almeno fino a novembre, con la società bianconera che si aspetta dei miglioramenti evidenti nelle prestazioni e nei risultati. Intanto, lo staff tecnico del toscano è stato integrato con Giovanni Andreini, che avrà maggior potere nelle preparazione fisica dei giocatori. Troppi gli infortuni subiti dai bianconeri, oltre al fatto che la Juventus sembra la squadra che ha meno resistenza rispetto alle altre squadre di Serie A. Ci si attendono miglioramenti in diversi settori, intanto la società bianconera continua a lavorare sul mercato, sia per gennaio che per luglio.

Ci sono diversi giocatori che potrebbero arrivare a parametro zero e che migliorerebbero la rosa bianconera, soprattutto in difesa e a centrocampo. Da Igor della Fiorentina e Evan N'Dicka dell'Eintracht Francoforte, fino ad arrivare a Alejandro Grimaldo del Benfica, Youri Tielemans del Leicester e N'Golo Kanté. Si lavora però anche sui giovani, uno dei migliori del calcio brasiliano è sicuramente Vitor Roque. Il classe 2005 sta dimostrando nell'Atletico Paranensele sue qualità. Nazionale under 20 brasiliano, in questa stagione ha già segnato 14 gol nelle varie competizioni in cui ha giocato. Secondo la stampa spagnola la Juventus avrebbe offerto circa 15 milioni di euro per il suo cartellino, ma la società brasiliana lo valuta almeno 40 milioni di euro.

Il giocatore Vitor Roque potrebbe trasferirsi alla Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus starebbe valutando l'acquisto di Vitor Roque. Il brasiliano classe 2005 è uno dei migliori giovani del calcio brasiliano e ha già segnato 14 gol nelle varie competizioni in cui ha giocato in questa stagione. La società bianconera avrebbe presentato un'offerta da 15 milioni di euro, ma il prezzo di mercato del giocatore è di circa 40 milioni di euro.

Sul giovane ci sarebbe l'interesse anche di Barcellona e Real Madrid, che però ancora non hanno presentato offerte all'Atletico Paranaense. Ha già disputato 5 match nella nazionale under 20 brasiliana, dati importanti se consideriamo che ha 17 anni.

Il mercato della Juventus

La Juventus starebbe lavorando anche su altri giovani interessanti, un po' più esperti rispetto al brasiliano prima menzionato.

Fra i giocatori che piacciono alla società bianconera c'è sicuramente Fabiano Parisi, che ha iniziato la stagione in maniera importante con l'Empoli. In 8 match disputati fra campionato italiano e Coppa Italia ha segnato anche un gol. La società bianconera valuta altri terzini sinistri, piacciono anche Alejandro Grimaldo e Rami Bensebaini.