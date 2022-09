La Juventus sta vivendo un momento non facile per quanto riguarda i risultati. La società bianconera dopo il pareggio contro la Salernitana in campionato ha subito una sconfitta anche in Champions League contro il Benfica. un risultato pesante che potrebbe condizionare il cammino europeo della squadra bianconera, che dovrebbe vincere tutte e quattro i match rimanenti del girone per poter qualificarsi agli ottavi di finale. In questi giorni si è parlato però anche di episodi arbitrali che hanno riguardato la Juventus. Evidente come il Var abbia sbagliato valutazioni nel match contro la Salernitana in quanto non in possesso di immagini a tutto campo per determinare l'effettiva posizione di Bonucci, tenuto in gioco da Candreva.

A parlare del match fra Juventus e Salernitana è stato anche il presidente della società campana, che ha dichiarato di aver ricevuto un sms da Aurelio De Laurentiis. Il dirigente della Salernitana ha aggiunto che se la Juventus vuole i campani sono disposti anche a rigiocare il match .

'Alla fine della partita ho ricevuto anche un sms da parte di De Laurentiis ma non vi ragguaglio sul contenuto'. Queste le dichiarazioni di Danilo Iervolino, il presidente della Salernitana si riferisce evidentemente al post match di Juventus-Salernitana, i campani hanno pareggiato 2 a 2 a Torino. Un risultato inaspettato ma sicuramente condizionato anche dagli errori evidenti da parte dell'arbitro al Var Banti e di quello di campo Marcenaro.

Una situazione che ha suscitato molto clamore mediatico, con diversi giornali sportivi che hanno sottolineato l'evidente errore che ha condizionato il risultato considerato che il gol è stato annullato a fine match. Proprio sull'argomento il dirigente della Salernitana ha sottolineato: 'Errore arbitrale in Juve-Salernitana?

Se i bianconeri vogliono rigiocarla per noi non c’è problema'.

Dichiarazioni che hanno suscitato diversi commenti suo social, c'è chi ha visto galanteria nel gesto di Iervolino, chi invece ironia facendo riferimento al fatto che la squadra campana avrebbe giocato alla grande con la Juventus anche nel caso si fosse ripetuta la partita.

Di certo la prestazione dei bianconeri e la gestione tecnica di Massimiliano Allegri sono stati deludenti nel primo tempo, con i bianconeri che si sono confermati con una sconfitta pesante in Champions League contro il Benfica.