Nonostante la sconfitta rimediata dalla Juventus in Champions League nella seconda giornata della fase a gironi (1-2 interno col Benfica), i bianconeri potrebbero ancora qualificarsi agli ottavi di finale: per farlo agli uomini di Allegri servirebbe vincere praticamente il resto dei match a disposizione dal girone di qualificazione.

Juve, il passo falso col Benfica potrebbe comunque non aver compromesso la qualificazione dei bianconeri

Il passo falso della Juventus contro il Benfica, potrebbe costare davvero caro alla compagine piemontese. Il girone di qualificazione per i bianconeri era iniziato con una sconfitta, seppur di misura, per 2-1 sul campo del PSG.

Ora con il secondo KO, rimediato contro la squadra lusitana, la situazione nel girone vede la Juve ancora a zero punti, con appunto le due principali rivali staccate di 6 lunghezze.

Paradossalmente però, le chance di passare il turno della Juventus potrebbe ancora essere intatte, visto che la Vecchia Signora dovrà affrontare per due volte consecutivamente il Maccabi Haifa, club ritenuto il più debole del gruppo. La prima partita contro la formazione israeliana si giocherà il prossimo 5 ottobre allo Stadium. La seconda parte del girone poi, ricomincerà appena sei giorni dopo, con lo scontro tra Juve e Maccabi in terra israeliano. In entrambe le occasioni, contemporaneamente, si affronteranno PSG e Benfica, che con due scontri diretti si toglieranno automaticamente punti a vicenda.

Juventus, per la qualificazione la partita decisiva potrebbe essere quella con il Benfica in Portogallo

Qualora la Juventus dovesse riuscire a vincere sia nella partita di andata sia in quella di ritorno con il Maccabi Haifa, potrebbe poi giocarsi il passaggio del turno in casa del Benfica. I portoghesi, se non facessero punti con il PSG, si presenterebbero il 25 ottobre all'Estadio Da Luz, appaiati in classifica con la compagine bianconera, a quota 6 punti.

Per la formazione piemontese dunque, quella potrebbe essere la partita decisiva per alimentare ancora le speranze di qualificazione agli ottavi di Champions League.

Ma anche un'eventuale vittoria potrebbe non bastare ancora: Juve chiuderà il proprio girone, ospitando il 2 novembre il PSG, che presumibilmente, si potrebbe presentare a Torino già certo del primo posto in classifica.

In contemporanea, logicamente il Benfica, giocherà in trasferta il suo ultimo match in casa di un Maccabi potenzialmente a zero punti.

In caso di ulteriore vittoria dei bianconeri anche contro i francesi, la squadra di Allegri si porterebbe a quel punto a 12 punti, ottenendo quindi la qualificazione.