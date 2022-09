Dopo il ko contro il Napoli, il Milan di Stefano Pioli vuole subito ripartire per rimanere ai vertici del campionato di Serie A. I rossoneri sabato 1° ottobre alle ore 20:45 saranno di scena al Castellani contro l'Empoli di Zanetti, reduce dalla prima vittoria in questo campionato, contro il Bologna.

Milan, il possibile undici: torna Leao, conferma per Giroud

Sono tante le assenze in casa Milan con il tecnico Stefano Pioli, che dovrà fare a meno di diverse pedine fondamentali come Mike Maignan che ha subito un infortunio al polpaccio e Theo Hernandez, che ha accusato un problema al flessore dopo il match contro il Napoli.

L'allenatore rossonero spera almeno di recuperare Calabria e Tonali, usciti malconci nell'ultima sfida di campionato.

Per questo, in vista del big match di Champions contro il Chelsea del neo tecnico Potter, il Milan dovrebbe effettuare qualche rotazione: Tatarusanu in porta; difesa a quattro formata da Dest, Kalulu, Tomori e Ballò Tourè che potrebbe avere un chance sull'out mancino. A centrocampo potrebbe esserci la novità Pobega accanto a Bennacer, mentre in attacco torna dal primo minuto Rafael Leao. L'esterno portoghese dovrà esser l'ago della bilancia ed esser decisivo come fatto nel derby. Punta centrale Olivier Giroud che grazie alla rete in Nations League con la Francia ha rimarcato il suo ottimo momento di forma.

Pioli dovrebbe recuperare un'altra pedina fondamentale per il reparto offensivo ovvero Ante Rebic, mentre Divock Origi dovrebbe essere a disposizione per il match di Stanford Bridge.

Empoli, 4-3-1-2 per Zanetti: conferme per Satriano e Lammers

Può sorridere l'Empoli di Paolo Zanetti che dopo un inizio con ottime prestazioni ma risultati deludenti, ha colto la sua prima vittoria in campionato contro il Bologna.

Per la sfida contro il Milan, il tecnico dovrebbe confermare il suo 4-3-1-2: Vicario tra i pali; difesa a quattro formata da Stojanovic, Luperto, Ismajli e Parisi che sarebbe finito nel mirino di diversi top club italiano come Juventus e Inter per il mercato invernale.

A centrocampo, confermatissimo Marin nel ruolo di vertice basso: il centrocampista ex Cagliari dovrebbe esser affiancato da Haas e capitan Bandinelli, autore di due reti nelle ultime due partite di campionato.

Sulla trequarti "lottano" in tre per una sola maglia: ballottaggio serratissimo tra Pjaca, Baldanzi e Bajrami. Infine, in attacco nonostante il recupero dell'ex Mattia Destro, pare confermato il tandem offensivo formato da Lammers e Satriano.

Probabili formazioni

I possibili titolari dei due tecnici:

Empoli: Vicario; Stojanovic, Luperto, Ismajli, Parisi; Haas, Marin, Bandinelli; Bajrami; Lammers, Satriano

Milan: Tatarusanu; Dest, Kalulu, Tomori, Ballò Tourè; Bennacer, Pobega; Messiah, De Ketelare, Leao; Giroud