La Juventus, nelle prossime settimane, spera di ritrovare due giocatori chiave come Federico Chiesa e Paul Pogba. Alcuni media sportivi nei giorni scorsi hanno ipotizzato che entrambi possano essere a disposizione di Massimiliano Allegri per la gara contro il Benfica.

Stando a quanto invece ha affermato Luca Momblano in una diretta Juventibus, il loro rientro non sarebbe così immediato: "Chiesa lo vedremo prima del Benfica? Non mi risulta. Non faccio nessuna previsione. Ma non sono in possesso di nessun indizio che possa indicare un rientro così preciso.

Non è realistico oggi, spero di avere dei riscontri molto più precisi. Al momento parliamo di due giocatori (Chiesa e Pogba ndr) che sono ai box per infortuni pesantucci, non hanno una preparazione nelle gambe. Pogba non gioca una partita da marzo. Chiesa è fermo da gennaio scorso".

Le ultime novità su Chiesa e Pogba

In questi giorni, sui media sportivi si è parlato molto dei possibili rientri di Federico Chiesa e Paul Pogba. La Juventus ha bisogno di loro per fare il salto di qualità, ma per vederli al meglio bisognerà attendere ancora un po' di tempo. Infatti Chiesa e Pogba sono fermi da diversi mesi e avranno bisogno di ritrovare la condizione migliore. Per questo motivo, Massimiliano Allegri ha sempre indicato il 2023 come deadline per rivederli al top.

Però sia Chiesa che Pogba sperano di poter giocare qualche partita prima della pausa per il mondiale. Anche perché il francese spera di essere tra i convocati di Deschamps per Qatar 2022.

Secondo Luca Momblano per Chiesa e Pogba non ci sarebbe una data precisa per il loro rientro con la Juventus: "Al momento a livello di notizie non posso dire che ci sia un planning così specifico su quella data e su questo range di tempo, ovvero quattro settimane.

Le buone notizie sono sempre ben accette. Ma dribblo questo lancio futuristico su una possibile convocazione contro il Benfica".

Recuperi per la gara contro il Bologna

La Juventus, il 2 ottobre, tornerà in campo per affrontare il Bologna. Per questo match i bianconeri dovrebbero recuperare Manuel Locatelli, Alex Sandro e Adrien Rabiot.

Inoltre, la Juventus avrà di nuovo a disposizione Juan Cuadrado e Arek Milik, i quali contro il Monza erano squalificati.

Viceversa la Juventus perderà probabilmente Fabio Miretti. Infatti, il giovane centrocampista ha riportato un trauma distorsivo alla caviglia. È probabile quindi che contro il Bologna, Miretti resti a riposo per tornare a disposizione per le prossime partite.