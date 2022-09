La Juventus nel recente Calciomercato estivo ha lasciato partire diversi giocatori importanti, due dei quali a parametro zero essendo andati in scadenza a giugno. Ci riferiamo in particolar modo a Paulo Dybala e Federico Bernardeschi, la società bianconera ha deciso di iniziare un nuovo progetto sportivo senza due dei giocatori più importanti delle ultime cinque stagioni a Torino. L'argentino è stato decisivo in diversi match ma anche il centrocampista ha dimostrato tutta la sua qualità contribuendo ai successi della squadra bianconera. In una recente intervista Bernardeschi ha parlato delle sue stagioni alla Juventus ma anche della sua nuova esperienza professionale al Toronto, dove sta dando un contributo importante.

In 10 match ha segnato 8 gol, dovuti anche al fatto che è il rigorista della società americana. Bernardeschi ha sottolineato che i gol li ha sempre realizzati ma alla Juventus si è messo maggiormente a servizio della squadra, per questo nella sua esperienza professionale a Torino non ha segnato molto. Il centrocampista ha sottolineato di essere rimasto un tifoso della società bianconera, sottolineando come ha sempre dato tutto per la maglia della Juventus. In merito agli scudetti vinti in bianconero, ha dichiarato che i più belli sono stati i primi due, ovvero quello nella stagione 2017-2018 e in quella 2018-2019.

Il giocatore Bernardeschi ha parlato della sua esperienza professionale alla Juve e al Toronto

'Penso realmente di aver dato tutto per la maglia della Juventus. Probabilmente sacrificando un po' le cose personali, ma ho messo il mio 100% a disposizione dei compagni, del tecnico e della società'. Queste le dichiarazioni di Federico Bernardeschi in una recente intervista.

Il centrocampista attualmente al Toronto ha aggiunto: 'Il titolo più bello? il primo, ma anche il secondo è stato molto bello. Perché andavi in campo ed eri felice di farlo, eri consapevole della forza della squadra e di tutti i suoi giocatori'. In merito invece alla fine dell'esperienza professionale nella società bianconera ha detto che la Juventus era alla fine di un ciclo importante e adesso ne ha riaperto un altro.

Rimpianti di Bernardeschi riguardano la Champions League, soprattutto in riferimento alle uscite anticipate agli ottavi di finale contro il Lione ma anche alla sconfitta nei quarti di finale di Champions League nel 2018 contro l'Ajax.

La stagione disputata fino ad adesso da Federico Bernardeschi

Îl centrocampista del Toronto Bernardeschi ha disputato fino ad adesso 10 match nel campionato americano segnando 8 gol e fornendo 2 assist decisivi ai suoi compagni. A questi bisogna aggiungere anche un match giocato nella Canadian Champhonship ed un assist decisivo ad un suo compagno.