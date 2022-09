L'Inter potrebbe pensare di intavolare degli scambi di mercato per la prossima estate per potenziare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi. Secondo le ultime indiscrezioni potrebbero essere infatti valutate delle operazioni con Juventus e Tottenham per portare in nerazzurro Weston McKennie e Cristian Romero.

Il Real Madrid, invece, potrebbe pensare a Lautaro Martinez come erede di Karim Benzema.

Possibile affare tra Inter e Juventus

Inter e Juventus potrebbero accordarsi, al termine della stagione, per uno scambio alla pari che riguarderebbe Robin Gosens e Weston McKennie.

Il tedesco, che sarebbe stato già sondato in estate dal Bayer Leverkusen, non sarebbe incedibile per Simone Inzaghi. La sua valutazione sarebbe di circa 30 milioni di euro, la stessa del calciatore americano dei bianconeri. Neanche McKennie sarebbe incedibile per i torinesi, che in caso di cessione potrebbero poi tentare l'assalto nel corso dell'estate per Nicolò Zaniolo. Gosens potrebbe invece essere il sostituto ideale di Alex Sandro, che va in scadenza a giugno.

Inter, ipotesi scambio Skriniar-Romero col Tottenham

L'Inter deve valutare il futuro di Milan Skriniar. Il difensore slovacco non ha ancora rinnovato il suo contratto in scadenza nel giugno 2023 e piacerebbe molto sia al Paris Saint Germain sia al Tottenham del suo ex allenatore Conte.

I nerazzurri non vogliono perderlo a parametro zero e potrebbero rinnovargli in contratto, a quel punto non sarebbe comunque escluso che possa arrivare da Londra, sponda Tottenham, in estate la proposta di uno scambio con il cartellino del difensore argentino classe '98 Cristian Romero.

Lautaro Martinez possibile erede di Karim Benzema al Real

Il Real Madrid potrebbe valutare il profilo di Lautaro Martinez per la prossima stagione. L'attaccante argentino sarebbe molto stimato dal club presieduto da Florentino Perez che potrebbe sondare i primi profili in vista della "successione" a Karim Benzema, che a dicembre compie 35 anni.

L'argentino dell'Inter avrebbe le caratteristiche perfette per il gioco dei Blancos, che potrebbero mettere sul piatto circa 70 milioni di euro. Lautaro piacerebbe anche a Bayern Monaco e Chelsea, ma ha un contratto che lo lega all'Inter fino al 2026. La sua volontà sarebbe quella di restare alla Pinetina, però un'offerta allettante potrebbe convincere la società nerazzurra a mettere a segno la cessione soprattutto per concretizzare una netta plusvalenza.