L'Inter e la Juventus sono sicuramente le due grandi delusioni di questa prima parte della stagione in Serie A. Le due società stanno faticando non poco ad ottenere risultati e anche domenica hanno subito una sconfitta, rispettivamente contro Udinese e Monza. Al momento la posizione dei due allenatori, Simone Inzaghi e Massimiliano Allegri, non è in bilico ma a gennaio sicuramente verrà fatto qualcosa sul mercato. Gli interessi dei due club potrebbero anche intrecciarsi visto che la società nerazzurra avrebbe fatto un sondaggio su Manuel Locatelli.

Il centrocampista italiano, infatti, non è ritenuto una prima scelta e il ritorno di Pogba potrebbe restringergli gli spazi.

Anche il Torino si sta muovendo sul mercato in vista di gennaio 2023, alla ricerca di un rinforzo per il reparto avanzato. In estate sono andati via i vari Pjaca, Belotti e Brekalo che in parte sono stati rimpiazzati. Il club di Urbano Cairo per questo sarebbe pronto a fare un tentativo per Gerard Deulofeu, che tanto bene sta facendo con la maglia dell'Udinese.

Inter su Locatelli

L'Inter potrebbe fare qualcosa sul mercato in vista della prossima sessione invernale. I nerazzurri sono alla ricerca di rinforzi in mezzo al campo e il nome che è stato accostato ai nerazzurri in queste ultime ore è quello di Manuel Locatelli.

Il centrocampista alla Juventus non è riuscito ad esprimersi al pieno del proprio potenziale e con il rientro di Paul Pogba a gennaio rischierebbe di trovare meno spazio. Alla luce di ciò le due società potrebbero anche intavolare una trattativa già per gennaio, dato che il giocatore piacerebbe a Simone Inzaghi per caratteristiche, essendo in grado di ricoprire sia il ruolo di regista, come vice Brozovic, sia quello di mezzala.

I due club potrebbero anche intavolare uno scambio alla pari tra due scontenti. Nell'affare, infatti, finirebbe Robin Gosens, pronto a chiedere la cessione tra qualche mese qualora dovesse continuare a non trovare spazio nello scacchiere tattico di Simone Inzaghi. Uno scambio alla pari che permetterebbe ai due club anche di realizzare una plusvalenza importante in ottica Fair Play Finanziario.

Torino su Deulofeu

Il Torino è ancora alla ricerca di un rinforzo per il reparto avanzato in vista di gennaio, visto che Andrea Belotti è andato via e non è stato sostituito. Il grande sogno del club di Urbano Cairo sarebbe Gerard Deulofeu, che anche quest'anno è partito forte trascinando l'Udinese al secondo posto in classifica. Affare tutt'altro che semplice, ma i granata per convincere i friulani a privarsene sarebbero pronti a mettere sul piatto una cifra superiore ai 20 milioni di euro tra prestito oneroso e obbligo di riscatto fissato per giugno.