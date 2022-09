L'Inter potrebbe fare, con ogni probabilità, qualche sacrificio sul mercato in uscita nelle prossime sessioni, vista l'esigenza di raggiungere quel famoso attivo da 60 milioni di euro entro giugno. Uno dei giocatori che potrebbero lasciare Milano è Hakan Calhanoglu, arrivato a parametro zero dal Milan nell'estate del 2021 e che garantirebbe anche una plusvalenza piena. Il rendimento del turco è stato sicuramente importante e per questo ha attirato l'attenzione di diversi club in tutta Europa, soprattutto in Premier League.

La Roma potrebbe fare qualcosa per rinforzare ulteriormente il reparto avanzato a disposizione di José Mourinho nelle prossime sessioni di Calciomercato.

Non solo Andrea Belotti, dunque, come alternativa a Tammy Abraham. I giallorossi, infatti, avrebbero messo gli occhi Sam Lammers, centravanti attualmente in prestito all'Empoli ma di proprietà dell'Atalanta che è pronta a discutere della sua cessione a titolo definitivo.

Calhanoglu in uscita e il possibile sostituto

Uno dei giocatori che potrebbe lasciare l'Inter nelle prossime sessioni di calciomercato è Hakan Calhanoglu. Il fantasista turco, essendo arrivato a parametro zero poco più di un anno fa, garantirebbe una plusvalenza piena e una sua partenza sistemerebbe anche il bilancio. Il rendimento con la maglia nerazzurra è stato importante l'anno scorso, avendo realizzato sette reti e collezionato ben dodici assist.

Proprio per questo non mancano società interessate a lui, soprattutto in Premier League. I nerazzurri sarebbero pronti a lasciarlo partire per una cifra tra i 25 e i 30 milioni di euro, sicuramente alla portata per i club inglesi che possono contare su diritti tv ben più remunerativi rispetto all'Italia.

Inter che si starebbe muovendo anche per non farsi trovare impreparata per la cessione di Calhanoglu.

I nerazzurri avrebbero individuato il sostituto, che risponde al nome di Youri Tielemans, centrocampista belga in forza al Leicester. Il classe 1997 è pronto a lasciare i Foxes per fare il salto di qualità definitivo. Il giocatore è in scadenza di contratto e rappresenta un'occasione ghiotta a parametro zero. Grazie anche al Decreto Crescita, i nerazzurri potrebbero mettere sul piatto un ingaggio da 6 milioni di euro a stagione più bonus, pesando al lordo meno di quanto non pesi ora Calhanoglu.

Roma su Lammers

La Roma sarebbe alla ricerca di un rinforzo per l'attacco e avrebbe cominciato a sondare il terreno con l'Atalanta per Sam Lammers. Il centravanti olandese è in prestito all'Empoli e non rientra nei piani della Dea, che è pronta a discutere della sua cessione. La sua valutazione si aggira sui 10-15 milioni di euro, ma le due società potrebbero intavolare uno scambio inserendo nell'affare il cartellino di Marash Kumbulla.