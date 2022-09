L'Inter potrebbe rivoluzionare il proprio reparto difensivo nelle prossime sessioni di Calciomercato, tra gennaio e giugno. I nerazzurri potrebbero lasciare andare via Stefan De Vrij, in scadenza di contratto a giugno, e ci sono dubbi su Milan Skriniar, anche lui in scadenza e che potrebbe essere ceduto anche a gennaio per fare cassa e non perderlo a parametro zero. In entrata si sta sondando il terreno per non farsi trovare impreparati e uno dei nomi finiti nel mirino sarebbe quello di Merih Demiral, che era stato cercato anche questa estate quando si parlava della possibile cessione del centrale slovacco.

Anche in casa Napoli suonano le sirene di mercato. Le prestazioni di Kim in queste prime settimane non sono passate inosservate e hanno attirato l'attenzione dei top club europei, su tutti il Manchester United. Red Devils che sono pronti a fare un tentativo già a gennaio per accaparrarsi le sue prestazioni.

Inter su Demiral

L'Inter è alla ricerca di un rinforzo per il reparto difensivo e le vicende di mercato diranno se qualcosa verrà fatto a gennaio o direttamente la prossima estate, quando andrà via con ogni probabilità Stefan De Vrij, in scadenza di contratto. Un altro giocatore in scadenza è Milan Skriniar, che potrebbe essere ceduto a gennaio qualora non dovesse rinnovare il contratto in scadenza.

La società nerazzurra, comunque, non vuole farsi trovare impreparata e si sta guardando intorno alla ricerca di un sostituto. In questo senso occhio ad un ritorno di fiamma, visto che il club avrebbe rimesso nel mirino Merih Demiral, sondato già questa estate quando si parlava sempre del Psg sul centrale slovacco. Il turco sarebbe il sostituto ideale essendo abituato a giocare in una difesa a tre e può adattarsi sia da centrale che da braccetto di destra.

L'Atalanta, comunque, lo valuta almeno 25 milioni di euro, ma l'Inter proverà ad abbassare l'esborso economico offrendo un paio di contropartite tecniche. Una di queste potrebbe essere Gagliardini, in scadenza a giugno e valutato non più di 5 milioni di euro, e un giovane da pescare dalla Primavera nerazzurra.

L'offerta per Kim

Le prestazioni di Kim con la maglia del Napoli in questa prima parte della stagione. Il sudcoreano è arrivato per sostituire Koulibaly nello scacchiere tattico di Luciano Spalletti e ha già messo a segno persino due reti in sei partite di campionato. Sulle sue tracce c'è il Manchester United, alla ricerca di un difensore di livello da regalare a Ten Hag. I Red Devils sono pronti a fare un tentativo già a gennaio, mettendo sul piatto 50 milioni di euro, la stessa cifra tra l'altro inserita nella clausola rescissoria di Kim, esercitabile solo da giugno del prossimo anno.

Proprio per questo motivo il Napoli è pronto a rifiutare l'offerta e, anzi, è pronto a rilanciare per rinnovare il contratto di Kim entro la primavera rimuovendo la clausola rescissoria con un aumento dell'ingaggio rispetto ai 2,5 milioni percepiti attualmente, arrivando a poco più di 3 milioni di euro più bonus.