La Juventus ha iniziato la stagione nella maniera non ideale fra prestazioni e risultati deludenti. La classifica in campionato ci dice che in sei match i bianconeri hanno vinto due match pareggiandone quattro. Sono stati sconfitti invece nella prima giornata del girone di Champions League contro il Paris Saint Germain, una partenza che di certo non agevola il cammino europeo e la qualificazione agli ottavi di finale della massima competizione europea. Tanti addetti ai lavori hanno criticato il lavoro di Allegri, ma evidente come anche diversi giocatori bianconeri non stanno garantendo prestazioni ideali.

Fra questi spiccano sicuramente Alex Sandro e Cuadrado, soprattutto il colombiano di recente è stato uno dei giocatori più deludenti, suo l'errore per il gol del 1 a 0 della Salernitana. Il suo contratto scade a giugno 2023 e attualmente non ci sarebbero i presupposti per un suo prolungamento di contratto con la società bianconera. Secondo le ultime notizie di mercato il colombiano potrebbe lasciare la Juventus già nel mercato di gennaio. Si parla di un interesse del Manchester United, che sarebbe alla ricerca di un giocatore di esperienza e qualità che potrebbe rilanciarsi nella società inglese dopo gli ultimi mesi in cui sta avendo un rendimento non ideale.

Il giocatore Cuadrado potrebbe trasferirsi al Manchester United a gennaio

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe cedere Juan Cuadrado a gennaio. Il colombiano va in scadenza a giugno ma potrebbe anticipare la sua partenza ad inizio 2023 anche perché le sue prestazioni non sono state ideali in questo inizio di stagione.

Diversi gli errori, uno importante contro la Salernitana che ha agevolato i gol del 1 a 0 dei campani. Potrebbe trasferirsi al Manchester United, che starebbe cercando un giocatore di fascia che possa garantire qualità e assist ai suoi compagni. L'eventuale partenza di Cuadrado a gennaio garantirebbe alla società bianconera anche la possibilità di monetizzare dalla cessione del suo cartellino.

Se non dovesse trasferirsi nella società inglese Cuadrado rimarrebbe fino a giugno a Torino per poi lasciare i bianconeri a parametro zero. Difficile un eventuale prolungamento di contratto. Oltre a lui a lasciare la Juve potrebbe essere anche Alex Sandro come il colombiano in scadenza di contratto a giugno.

Il possibile mercato della Juventus

La Juventus potrebbe perdere anche altri due giocatori a parametro zero a giugno. Parliamo di Adrien Rabiot e Angel Di Maria. La società bianconera potrebbe però anche attingere a tale mercato considerando che si sono diversi giocatori che piacciono e che sono in scadenza di contratto a fine stagione. Fra questi Alejandro Grimaldo del Benfica e Evan N'Dicka dell'Eintracht Francoforte, entrambi valutati attualmente circa 10 milioni di euro.