Nella prossima finestra di Calciomercato invernale, il Manchester United potrebbe formulare una proposta alla Juventus per Dusan Vlahovic, attaccante serbo classe 2000. I bianconeri, nel frattempo, osserverebbero, insieme, al Milan il profilo del giovane Mykhaylo Mudryk, gioiello in forza allo Shakhtar Donetsk.

Calciomercato, il Manchester United potrebbe lanciare l'assalto a Dusan Vlahovic della Juve a gennaio

Dusan Vlahovic sta passando un periodo di appannamento e le recenti prestazioni in Champions League testimonierebbero di un attaccante che fatica a trovare la via della rete.

Nonostante questo, il classe 2000 è ancora considerato una promessa del calcio europeo e, secondo le indiscrezioni odierne, su di lui ci sarebbero puntati gli occhi del Manchester United. I "Red Devils", infatti, nel prossimo gennaio potrebbero di nuovo dover affrontare le volontà di Cristiano Ronaldo e del suo agente che, per tutta l'estate, hanno cercato un altro club in cui trasferirsi per permettere all'asso portoghese di giocare la Champions League. Di Conseguenza, la formazione britannica, avrebbe la necessità di poggiarsi su un attaccante che sia affidabile e quello potrebbe essere proprio Vlahovic. Stando quindi le voci di mercato, la società britannica, conscia dell'inizio campionato non brillantissimo da parte del serbo, starebbe preparando un'offerta per la Juventus leggermente a ribasso che consisterebbe in un esborso economico pari a 50 milioni di euro più l'inserimento, come parziale contropartita tecnica, di Anthony Martial, centravanti eclettico francese seguito già dalla compagine bianconera nella sessione estiva di mercato da poco conclusa.

Calciomercato Juventus, Mykhaylo Mudryk potrebbe scatenare una sfida di mercato tra i bianconeri ed il Milan

Per un calciatore che potrebbe uscire dalla Juventus, un altro ne potrebbe entrare. I bianconeri, infatti, starebbero osservando con attenzione il profilo di Mykhaylo Mudryk, esterno classe 2001 in forza allo Shakhtar Donetsk.

Il talentuoso ventunenne, che si è fatto notare nelle due uscite in Champions League della compagine ucraina segnando in entrambe le occasioni un gol di pregevole fattura, avrebbe dunque attratto le attenzioni di diversi club europei, tra cui il Milan di Stefano Pioli. Il valore del suo cartellino si attesterebbe intorno ai 20 milioni di euro, una cifra che sia i bianconeri sia i rossoneri sarebbe disposti a spendere per un talento che, sotto alcuni aspetti, ricorderebbe quel Kvaratskhelia che il Napoli puntò e prese anticipando, a detta dello stesso ds dei partenopei Giuntoli, proprio la Vecchia Signora.