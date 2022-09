Arek Milik sta conquistando l'intero ambiente della Juventus. Grazie alle ottime prestazioni in questo inizio di stagione, con già tre reti siglate con la maglia bianconera, l'attaccante polacco è subito diventato un punto fermo dello scacchiere tattico di mister Allegri.

Juve, si lavora al riscatto di Milik

Stando alle ultime notizie di mercato, la Vecchia Signora si starebbe già azionando per riscattare l'ex Napoli dall'Olympique Marsiglia che ne detiene ancora il cartellino. La cifra per il riscatto si aggirerebbe attorno ai 7 milioni di euro più due di bonus, cifra abbastanza contenuta per le casse bianconere.

Una mossa importante da parte della dirigenza juventina che rimarca la volontà di puntare sul polacco, capace di ricoprire il ruolo di vice Vlahovic ma anche di giocare accanto al serbo.

Infatti nelle prossime sfide, a cominciare da quella contro il Bologna, difficilmente Allegri potrà rinunciare al suo ariete: l'allenatore bianconero è pronto così a confermare il suo 3-5-2 con Milik e Vlahovic come tandem offensivo, con la speranza di rivolvere i problemi offensivi della Vecchia Signora.

Juve, le opportunità a parametro zero: da Asensio a Ndicka

Oltre al riscatto di Milik, la Juventus inizia a muoversi per il mercato estivo. La dirigenza bianconera sta prendendo in considerazione le possibili opportunità a parametro zero che il mercato potrebbe offrire durante l'estate.

I tasselli che la Vecchia Signora vorrebbe completare sono un centrale difensivo che possa essere un'ottima alternativa alla coppia Bonucci-Bremer, ed un esterno offensivo che potrebbe sostituire Angel Di Maria. El Fideo non ha ancora deciso il suo futuro e potrebbe ritornare in patria al termine della stagione.

Per quanto concerne il centrale difensivo, i bianconeri continuano a spingere per Evan N'Dicka, centrale francese che dovrebbe svincolarsi dall'Eintrach Francoforte in estate.

Da diversi mesi la dirigenza juventina sta monitorando le prestazioni del talentuoso difensore e potrebbe affondare in colpo già a gennaio per trovare un accordo e battere la concorrenza di altri club italiani molto interessati alle prestazioni del difensore, come Milan e Roma. Per la difesa, si attende anche l'addio di Alex Sandro che aprirebbe le porte ad un nuovo esterno sinistro con Bensebaini e Grimaldo possibile opportunità.

Infine, completiamo con l'esterno offensivo. Stando alle ultime notizie di mercato, i bianconeri starebbero valutando il profilo di Marco Asensio, ormai fuori dal progetto del Real Madrid e pronto a ritornare protagonista in Europa. L'esterno spagnolo è però corteggiato anche da Milan e Barcellona.