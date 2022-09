Gli interessi di Inter e Juventus potrebbero intrecciarsi nella prossima sessione invernale di Calciomercato, a gennaio. I bianconeri, infatti, sono alla ricerca di almeno un rinforzo per il reparto arretrato, soprattutto se Massimiliano Allegri dovesse decidere di passare definitivamente alla difesa a tre, dato che al momento in rosa ci sono quattro difensori centrali. Un giocatore che piacerebbe al tecnico toscano è Stefan De Vrij, che potrebbe alternarsi con Leonardo Bonucci al centro della difesa. L'olandese non è considerato incedibile, essendo in scadenza di contratto a giugno, e per questo motivo l'affare potrebbe anche andare in porto.

Il Milan, dal suo canto, sarebbe alla ricerca di rinforzi per il fronte offensivo, sugli esterni. Messias e Saelemaekers non sembrano convincere dal punto di vista tecnico, mentre Ante Rebic non dà garanzie dal punto di vista fisico. I rossoneri stanno seguendo diversi profili e tra questi ci sarebbe Hamed Traoré, già seguito questa estate, quando il Sassuolo non ha voluto saperne di privarsene.

Juventus su De Vrij

La Juventus potrebbe essere protagonista nella prossima sessione di calciomercato. I bianconeri potrebbero cambiare assetto tattico dopo una prima parte di stagione deludente, con il passaggio al 3-5-2 e per questo motivo andranno alla ricerca di un difensore centrale. Il nome finito nel mirino sarebbe quello di Stefan De Vrij, che all'Inter non sembra essere più intoccabile.

Il centrale olandese è in scadenza di contratto a giugno e non risultano esserci incontri in programma per il rinnovo e alla luce di ciò la società nerazzurra è pronta a sedersi al tavolo delle trattative per discutere di una sua ipotetica cessione.

I due club potrebbero venirsi incontro e intavolare uno scambio alla pari che permetta ad entrambe di realizzare una plusvalenza e non perdere giocatori a parametro zero.

La Juve, infatti, sarebbe pronta a mettere sul piatto il cartellino di Juan Cuadrado, che andrebbe a ricoprire il ruolo di vice Dumfries.

Milan su Traoré

Il Milan è alla ricerca di un esterno in attacco per completare il fronte offensivo visto che Ante Rebic ha avuto diversi problemi fisici in questi ultimi mesi. Il nome che piacerebbe alla società rossonera sarebbe quello di Hamed Traoré, che era stato già sondato questa estate prima che subisse un grave infortunio che ancora oggi lo costringe ai box.

A gennaio potrebbe tornare di moda questa pista per una cifra sicuramente più abbordabile, visto che il Milan vorrebbe portarlo alla base con la formula del prestito oneroso con obbligo di riscatto fissato a giugno in un'operazione complessiva da 25 milioni di euro.