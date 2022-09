L'Inter potrebbe fare qualcosa nella prossima sessione invernale di Calciomercato, a gennaio. I nerazzurri, infatti, saranno protagonisti sia per quanto riguarda il mercato in entrata, sia per quanto riguarda quello in uscita. Sul fronte cessioni, un giocatore che potrebbe partire è Denzel Dumfries, che piace molto al Chelsea, intenzionato a mettere sul piatto 50 milioni di euro. Per questo motivo, il club meneghino si starebbe guardando intorno alla ricerca di un sostituto e uno dei nomi sondati sarebbe quello di Wilfried Singo, esterno destro ivoriano in forza al Torino.

Il Milan, da parte sua, potrebbe rivoluzionare il proprio parco portieri nelle prossime sessioni di calciomercato, con Mike Maignan unico sicuro pilastro della squadra di Stefano Pioli. Tra i nomi sondati dalla società rossonera c'è quello di Pietro Terracciano, che anche quest'anno sembra aver scalato le gerarchie in casa Fiorentina, scalzando Gollini dal ruolo di titolare.

Inter su Singo

L'Inter è alla ricerca di rinforzi sulle fasce, ma non solo a sinistra, dove Robin Gosens non ha ancora convinto a pieno. Anche sulla destra i nerazzurri potrebbero fare qualcosa tra gennaio e giugno, visto che non è da escludere la cessione di Denzel Dumfries su cui c'è il forte interesse del Chelsea, pronto a mettere sul piatto 50 milioni di euro per il suo cartellino.

I Blues potrebbero acquistarlo e lasciarlo in prestito fino a fine stagione ma, a prescindere che vada via subito o a giugno, l'Inter si sta guardando intorno in cerca di un sostituto e uno dei nomi che piace ai dirigenti nerazzurri sarebbe quello di Wilfried Singo. L'ivoriano era stato sondato già in estate, ma ogni discorso è stato rimandato di qualche mese.

Il giocatore ha il contratto in scadenza a giugno ma il Torino è pronto ad esercitare l'opzione di rinnovo, con l'intenzione però di cederlo. La sua valutazione si aggira tra i 10 e i 15 milioni di euro, ma l'Inter è pronta a mettere sul piatto un conguaglio sui 5 milioni di euro più il cartellino di Valentino Lazaro, che comunque sta facendo bene in prestito proprio ai granata, tanto che Juric lo sta alternando proprio a Singo, anche per i problemi fisici accusati in questa prima parte della stagione da quest'ultimo.

Milan su Terracciano

Il Milan è alla ricerca di rinforzi tra i pali da affiancare a Mike Maignan in vista della prossima stagione. Presumibilmente andranno via sia Antonio Mirante che Tatarusanu, entrambi in scadenza di contratto, e al loro posto starebbe prendendo quota l'ipotesi Pietro Terracciano. L'estremo difensore della Fiorentina è in scadenza di contratto e le trattative per il rinnovo stentano a decollare.

Il portiere chiede alla società viola un milione di euro per il rinnovo, richiesta che al momento sembra non essere assecondata, cosa che invece sembra pronto a fare il club rossonero.