La Juventus potrebbe rischiare, qualora non si qualificasse alla Champions League che si disputerà nel 2023/24, di dover cedere alcuni dei propri calciatori e tra questi ci sarebbe Dusan Vlahovic, centravanti serbo che piacerebbe in Premier League. Del classe 2000, ha parlato anche l'ex calciatore bianconero Massimo Mauro.

Juventus, se non arrivasse la qualifica per la prossima Champions League, Vlahovic potrebbe partire

La Juventus non ha iniziato il campionato nella maniera migliore e le prossime partite rappresenterebbero già uno spartiacque per un torneo che potrebbe non aspettare a lungo la Vecchia Signora.

La corsa allo scudetto non è certamente compromessa, ma l'obiettivo più concreto, viste le tante complicazioni presenti alla Continassa, parrebbe essere la qualificazione alla prossima Champions League 2023/24. C'è anche da sottolineare, come rispetto all'annata precedente, squadre del calibro di Roma e Lazio sembrerebbero aver effettuato un salto di qualità dovuto ad una sessione di mercato estiva più che valida. Di conseguenza, arrivare tra le prime quattro potrebbe non essere cosi semplice per la Juventus che qualora non riuscisse a centrale l'obiettivo minimo, rischierebbe poi di dover cedere alcuni calciatori della propria rosa. Uno di questi, secondo le indiscrezioni di oggi, risulterebbe essere Dusan Vlahovic.

L'attaccante serbo, che non sta attraversando un momento di particolare forma, sarebbe comunque apprezzato in Inghilterra, tanto che l'Arsenal e il Manchester United gli avrebbero messo gli occhi addosso da tempo. Tra le contendenti per il classe 2000 non si annovererebbe più il Bayern Monaco, visto che direttamene Bild, uno dei quotidiani tedeschi più rinomati, ha smentito il possibile interesse del club bavarese per il centravanti bianconero.

Juventus, Massimo Mauro su Dusan Vlahovic: "Giocatore in difficoltà ma è chiaro che abbia qualità da bomber"

Restando in tema Vlahovic, dell'attaccante serbo ha parlato anche Massimo Mauro, ex calciatore della Juventus. Il classe '62, intervistato da Tuttosport, ha analizzato il momento di difficoltà che sta attraversando il centravanti bianconero, spiegando su quali caratteristiche dovrebbe lavorare per migliore sempre di più: "Certamente è un giocatore che è entrato in difficoltà, perché in difficoltà è entrata la Juventus.

Deve migliorare le sue caratteristiche e i fondamentali. Sia la tecnica, sia il modo di stare in campo. Anche se è chiaro che ha delle qualità da bomber vero e ha voglia di arrivare. Ma quella voglia la deve dimostrare non sbraitando o facendo a botte con gli avversari, ma diventando leader".