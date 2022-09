Uno dei giocatori dell'Inter che sembra avere diversi estimatori in giro per l'Europa è Denzel Dumfries. L'esterno olandese è arrivato l'anno scorso con il difficile compito di non far rimpiangere Achraf Hakimi e sembra esserci sostanzialmente riuscito. Il giocatore ha saputo farsi valere conquistando anche la fiducia dei propri tifosi, che hanno chiesto a gran voce di non cederlo questa estate, quando il Chelsea era piombato su di lui. Per il prossimo anno, però, ci sarebbe un altro top club europeo che avrebbe mostrato interesse. Si tratta del Real Madrid, che avrebbe già fatto qualche sondaggio con la società nerazzurra.

Anche la Juventus sta lavorando per il futuro in cerca di rinforzi di qualità per il centrocampo. Paul Pogba non dà grandi garanzie in questo momento e per questo motivo i bianconeri potrebbero fare un altro sforzo. Nel mirino sarebbe finito Ruslan Malinovskyi, che resta in uscita dall'Atalanta nonostante alla fine sia rimasto a Bergamo questa estate.

Real Madrid su Dumfries

Il Real Madrid è alla ricerca di un rinforzo sulla fascia destra visto che Carvajal non è più giovanissimo e non sembra esserci totale fiducia su Lucas Vazquez. Proprio per questo motivo i Blancos avrebbero messo nel mirino Denzel Dumfries, che tanto bene ha fatto all'Inter in questi mesi. Arrivato per meno di 15 milioni di euro dal Psv Eindhoven, l'esterno olandese già questa estate è finito al centro dei rumors di mercato, ma la società nerazzurra ha rispedito al mittente ogni offerta.

Le cose potrebbero cambiare tra qualche mese, non soltanto per la necessità di realizzare quel famoso attivo da 60 milioni di euro entro giugno, visto che nelle ultime ore si parla anche di un cambio di proprietà. La partenza del classe 1996, infatti, potrebbe portare una plusvalenza notevole in ottica Fair Play Finanziario.

Il Real Madrid sarebbe pronto ad offrire un conguaglio importante, tra i 40 e i 50 milioni di euro, più il cartellino di Alvaro Odriozola, che l'anno scorso ha giocato in Serie A con la maglia della Fiorentina e valutato sui 10 milioni di euro.

Juventus su Malinovskyi

La Juventus è alla ricerca sempre di innesti di qualità in mezzo al campo, soprattutto dopo i problemi fisici accusati da Paul Pogba.

Proprio per questo sarebbe tornato di moda il nome di Ruslan Malinovskyi, già sondato a inizio estate.

L'Atalanta non lo considera incedibile e già questa estate sembrava pronta a cederlo, con il Tottenham sulle sue tracce. La valutazione si aggira sui 25-30 milioni di euro, ma i bianconeri potrebbero mettere sul piatto una contropartita tecnica come Kean, cercando di intavolare uno scambio alla pari, anche se la Dea ritiene che il fantasista ucraino abbia una valutazione più alta.