La Juventus sta vivendo un inizio di stagione deludente: in otto partite disputate fra campionato e Champions League la squadra bianconera ha rimediato due vittorie, due sconfitte e quattro pareggi.

Negli ultimi giorni, soprattutto dopo la sconfitta interna in rimonta contro il Benfica, l'hashtag #AllegriOut sui social sta circolando in maniera decisa da parte dei tifosi bianconeri.

Diversi giornali sportivi hanno parlato del possibile esonero di Massimiliano Allegri, anche se il suo contratto da 7 milioni di euro netti a stagione più bonus fino a giugno 2025 (sottoscritto un anno fa), rende particolarmente difficile e onerosa una possibile decisione del club di esonerarlo.

Del futuro professionale di Massimiliano Allegri ha parlato Paolo Bargiggia. Sul proprio account ufficiale di Twitter il giornalista sportivo ha dichiarato che, se la Juventus dovesse resistere alla volontà di esonerare il tecnico toscano, potrebbe poi affidare la panchina ad Antonio Conte nel 2023.

Il giornalista Bargiggia ha parlato del futuro professionale di Allegri

'Se la Juventus riesce a resistere alla tentazione di cacciare Allegri, tenendolo fino a fine stagione, poi può andare dritta su Conte, che non vede l'ora di tornare e per questo non sta rinnovando con gli inglesi', sono queste le dichiarazioni di Paolo Bargiggia in riferimento al futuro professionale di Massimiliano Allegri a alla sua possibile sostituzione con Antonio Conte nel 2023.

Il tecnico pugliese è attualmente al Tottenham, ma non ha ancora prolungato la sua intesa contrattuale e potrebbe lasciare gli inglesi a fine stagione.

Peraltro il 2023 sarà un anno importante per la Juventus, in quanto si festeggerà i 100 anni della famiglia Agnelli come proprietaria della società bianconera.

Il possibile mercato invernale della Juventus

La Juventus intanto potrebbe rinforzarsi in maniera importante durante il mercato di gennaio. Si valutano soprattutto giocatori in scadenza a giugno 2023 e che, come tali, hanno un prezzo "vantaggioso". Potrebbe arrivare un terzino sinistro come Alejandro Grimaldo del Benfica, mentre per la corsia destra piacerebbe Alvaro Odriozola del Real Madrid, che va in scadenza nel 2024.

Hanno un contratto fino a giugno 2023, invece, i difensori centrali Igor della Fiorentina ed Evan N'Dicka dell'Eintracht Francoforte, valutati circa 10 milioni di euro ciascuno.