La Juventus, questa sera 11 settembre, sarà in campo alle 20:45 per giocare contro la Salernitana. Per questo match i bianconeri avranno diverse assenze perché ai soli noti ovvero Angel Di Maria, Wojciech Szczesny, Paul Pogba, Federico Chiesa e Kaio Jorge, si aggiungono anche Manuel Locatelli e Adrien Rabiot. Il primo ha riportato un affaticamento muscolare mentre non si conoscono i motivi dell'assenza del secondo. Ma Rabiot la scorsa settimana aveva riportato un'ematoma alla gamba e ha recuperato per la gara contro il PSG, ma adesso è stato costretto ad un altro stop visto che ha un fastidio al polpaccio.

La speranza della Juventus è di averlo per il match contro il Benfica. Per questo motivo, il tecnico livornese farà un po' di turnover e oltre agli assenti riposeranno anche alcuni titolarissimi. In particolare a partire dalla panchina saranno Danilo e Gleison Bremer.

La Juventus fa turnover

Massimiliano Allegri farà un po' di turnover e alcune scelte saranno obbligate viste le assenze, invece, altre saranno fatte per permettere ad alcuni giocatori di rifiatare. In porta ovviamente sarà confermato Mattia Perin. Davanti a lui agirà una linea a quattro che sarà formata da Mattia De Sciglio e Alex Sandro che agiranno sulle fasce, in mezzo spazio a Federico Gatti e Leonardo Bonucci. Dunque, Danilo e Gleison Bremer riposeranno.

Anche a centrocampo ci saranno alcune novità e in particolare toccherà ai giovani agire al fianco di Leandro Paredes. Infatti, Insieme al numero 32 bianconero ci saranno Nicolò Fagioli e Fabio Miretti. Anche perché Massimiliano Allegri non ha a disposizione mezzo centrocampo visto che non ci sono Paul Pogba, Manuel Locatelli e Adrien Rabiot.

Quest'ultimo non è stato convocato a causa di un sovraccarico al soleo. Adesso resta da capire se riuscirà ad essere a disposizione per il match contro il Benfica.

Tante assenze

La Juventus, per la gara contro la Salernitana, deve fare i conti con le assenze. I bianconeri non avranno a disposizione molti titolari perciò la formazione che verrà schierata all'Allianz Stadium sarà abbastanza inedita.

L'unico reparto dove verrà fatto poco turnover è l'attacco dove ci saranno Dusan Vlahovic e Filip Kostic. Insieme a loro toccherà a Moise Kean. Mentre Juan Cuadrado partirà dalla panchina ed eventualmente potrà entrare a gara in corso. La speranza della Juventus è quella di riuscire a recuperare Adrien Rabiot, Angel Di Maria e Manuel Locatelli per la gara contro il Benfica del 14 settembre.

La probabile formazione della Juventus (4-3-3): Perin; De Sciglio, Gatti, Bonucci, Alex Sandro; Fagioli, Paredes, Miretti; Kean, Vlahovic, Kostic.