La Juventus ha perso nella prima giornata del girone di Champions League per 2 a 1 contro il Paris Saint Germain. Sconfitta che non sorprende, considerando anche il valore dell'avversario. Nonostante questo, non sono mancati spunti interessanti, con gran parte del match giocato molto bene dai bianconeri, nonostante avessero davanti una delle squadre più forti del calcio europeo. La squadra di Allegri dovrà ripartire da questo risultato e soprattutto dal secondo tempo, dove è andata vicina anche al pareggio. Allegri si è affidato prima al 3-5-2 per poi schierare il 4-4-2 nel secondo tempo, un cambio tattico che è stato decisivo e che ha permesso alla Juventus di andare vicina al pareggio.

Di certo, il tecnico toscano è stato uno dei più bersagliati in questo inizio di stagione da tanti addetti ai lavori ma anche dei tifosi bianconeri. Alcuni di questi, sui social, ne hanno chiesto l'esonero lanciando l'hashtag #AllegriOut. Il toscano, però, gode della fiducia della società bianconera, anche se, come sottolineato da Marcello Chirico, nell'intesa contrattuale di quattro stagioni fra Allegri e la società bianconera, sarebbe presente una clausola che permetterebbe alla Juventus di rescindere il contratto del toscano alla fine della seconda stagione, ovvero a giugno 2023.

Possibile clausola rescissoria presente su contratto fra Allegri e Juve e attivabile dopo due stagioni

Secondo il giornalista sportivo Marcello Chirico, ci sarebbe una clausola rescissoria sul contratto fra Allegri e la Juventus che permetterebbe alla società bianconera di lasciar partire il toscano dopo due stagioni, ovvero a giugno 2023.

Come è noto, Allegri ha sottoscritto un'intesa contrattuale con la società bianconera a giugno 2021 fino al 2025. Attualmente guadagna circa 9 milioni di euro netti a stagione. Difficile però pensare che la Juventus decida di utilizzare questa clausola rescissoria, a meno che la squadra bianconera dovesse fare una stagione deludente come quella scorsa.

I bianconeri dovranno sicuramente migliorare i risultati del 2021-2022, quando non sono arrivate vittorie di competizioni. Come è noto, la Juventus è arrivata quarta in classifica in campionato ed ha perso due finali di Supercoppa italiana e di Coppa Italia contro l'Inter.

Le partite di settembre della Juventus

La Juventus è attesa da diversi match impegnativi in questo mese di settembre.

Si inizia con quello contro la Salernitana in campionato, con i bianconeri che cercheranno di riscattare il pareggio contro la Fiorentina. Subito dopo, sfiderà il Benfica in Champions League. L'ultimo match del mese di settembre che anticipa la pausa per le nazionali è quello che vedrà i bianconeri giocare contro il Monza di Rovella, trasferitosi in prestito dalla Juventus alla società lombarda nel recente Calciomercato estivo.