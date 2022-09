In questi mesi, la Juventus ha dovuto fare a meno di Federico Chiesa. Il numero 7 juventino, in questi giorni, ha ripreso a correre individualmente. Chiesa sta meglio e il ginocchio operato non presenta nessun gonfiore. Adesso il prossimo step che attende il giocatore classe 96 sarà quello di riprendere ad allenarsi parzialmente in gruppo nelle prossime settimane. Chiaramente il giocatore avrà bisogno di un percorso di fisioterapia. La speranza è che Chiesa possa giocare qualche scampolo di partita prima della pausa per i Mondiali. Ma per rivederlo al top e a pieno regime bisognerà attendere il 2023.

Anche Pogba è ancora out

In questo inizio stagione, Massimiliano Allegri non ha avuto a disposizione gran parte dei suoi uomini chiave a cominciare da Federico Chiesa. Oltre alla sua assenza ha pesato anche l'infortunio occorso a Paul Pogba. Il francese è stato operato qualche settimana fa e adesso sta lavorando per rientrare al meglio. L'obiettivo di Paul Pogba sarebbe quello di poter giocare qualche partita prima del Mondiale con la maglia della Juventus. Infatti, lo stesso ct della Francia ha rivelato che convocherà il numero 10 juventino solo se sarà al meglio. Pogba potrà far parte della spedizione transalpina che andrà in Qatar solo se sarà al top. Dunque adesso resta da capire se il francese riuscirà a rientrare in tempo per giocare alcune partite con la Juventus per poter così partecipare al Mondiale.

Se non dovesse farcela Massimiliano Allegri lo ritroverà solo nel 2023. Dunque, la speranza della Juventus è quella di avere Chiesa e Pogba il prima possibile ma li metterà in campo solo ed esclusivamente quando saranno al 100%.

Dopo la sosta tornano Rabiot, Alex Sandro e Locatelli

In queste settimane, la Juventus non ha avuto a disposizione anche altri giocatori oltre a Federico Chiesa e Paul Pogba.

Infatti, gli ultimi calciatori ad essersi fermati sono Manuel Locatelli, Alex Sandro e Adrien Rabiot. Soprattutto la defezione di quest'ultimo pesa per Massimiliano Allegri visto che lo considera uno dei suoi titolarissimi. Rabiot fa parte del terzetto di centrocampo ideale della Juventus. L'idea del club bianconero è quella di schierare una mediana composta proprio dal numero 25 juventino, da Leandro Paredes e da Paul Pogba.

Ma almeno per il momento questo centrocampo non è possibile vederlo. Rabiot, però, dovrebbe rientrare dopo la sosta. A quel punto Allegri avrà la possibilità di schierarlo con Paredes e almeno due terzi della mediana bianconera titolare si potrà vedere. Adesso, non resta che attendere che tutti i giocatori possano rimettersi in forma per vedere la vera Juve. In ogni caso Locatelli, Rabiot e Alex Sandro torneranno dopo la pausa.