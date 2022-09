Nella giornata di oggi, l'Equipe ha pubblicato un pezzo dove si ironizza pesantemente sul divario che ci potrebbe essere tra la Juventus ed il PSG, che si scontreranno questa sera nel primo match valido per i gironi di qualificazione della Champions League 2022/23.

Juventus, ironia dalla Francia: 'Il PSG potrebbe accompagnare la Vecchia Signora verso la casa di cura'

Questa sera andrà in scena la prima partita di Champions League della Juventus che dovrà vedersela al Parco dei Principi col temibile PSG. La compagine francese, oltre a vantare un trio di attaccanti spaventosi come Neymar, Messi e Mbappé, viene da un momento in campionato favorevole, che vede la squadra comandata da Galtier al primo posto, condiviso col Marsiglia.

In contrapposizione, la Juventus non sta vivendo un momento sfavillante e le tante critiche piovute sulla formazione bianconera e sul tecnico Massimiliano Allegri, farebbero pensare alla partita di questa sera, come lo scontro tra Davide e Golia. Anche in Francia, la convinzione che potrebbe essere una gara a senso unico apparirebbe forte e l'Equipe, uno dei maggiori quotidiani transalpini, in un articolo uscito questa mattina ha ironizzato sulla superiorità che i parigini dovrebbero mostrare in campo contro la Juve. Sul pezzo si legge: "Per una volta, non sarà necessario essere rispettosi di una 'Vecchia Signora'. L'idea generale sarebbe anche aiutarla nel suo percorso verso la casa di cura, dove la Juve sembra essere diretta negli ultimi due anni, e il suo inizio di stagione non fa ben sperare in un immediato rilancio".

Nell'articolo, poi, si legge come la Juventus non sia più quella squadra piena zeppa di campioni come Cristiano Ronaldo, Roberto Baggio o Gianluigi Buffon e che Allegri preferisce far giocare la propria squadra a 30 metri dalla linea di porta difesa da Perin. Insomma, parole di scherno, che potrebbero ulteriormente caricare i bianconeri.

Allegri in conferenza: 'PSG è la favorita per vincere il torneo ma noi dovremo essere all'altezza'

Restamo in tema PSG-Juve, della partita ha ovviamente parlato anche Massimiliano Allegri. Il tecnico bianconero, intervenuto nella canonica conferenza stampa della vigilia, ha analizzato il match affermando quanto segue: "Domani inizia la Champions, servono 10 punti per passare il turno.

È una bella partita, da giocare contro una squadra straordinaria. Esserci è un orgoglio da parte di tutti noi, sono gare ancora più belle da giocare: il PSG è tra i più forti, per me è la favorita numero uno. Servirà essere all'altezza. Dobbiamo passare il turno, poi inizia una nuova Champions. Serve un passo alla volta, dobbiamo migliorare."