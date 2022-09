Dopo il ko nel derby contro il Milan, l'Inter inizia il suo cammino in Champions League. A San Siro, i nerazzurri ospitano il Bayern Monaco di Julan Nagelsmann, che arriva dal pareggio in campionato contro l'Union Berlino.

Inter, le possibili scelte di Inzaghi: torna Dzeko dall'inizio

Per quanto concerne le possibili mosse di Inzaghi, il tecnico nerazzurro dovrebbe confermare il suo collaudato 3-5-2 ma con qualche novità rispetto alla sconfitta nel derby: Handanovic tra i pali; difesa a tre formata da Skriniar, De Vrij e Bastoni. A centrocampo, spazio a Brozovic coadiuvato da Calhanoglu e Barella (in leggero vantaggio su Mnkytharian), mentre sulle corsie confermati Dumfries e Darmian, con Dimarco e Gosens che potrebbero risultare delle armi importanti in corso d'opera.

Infine, in attacco ritorna dal primo minuto Edin Dzeko che farà coppia con il Toro Lautaro Martinez. Il Cigno di Sarajevo vorrà ripetere la buona prestazione offerta nel derby con il gol del 3-2. Dovrebbe partire dalla panchina Joaquin Correa.

Buone notizie per Simone Inzaghi che avrà tutti i calciatori a disposizione, eccetto Romelu Lukaku che dovrebbe ritornare dopo la sosta. L'attaccante belga dovrebbe esser a disposizione per il big match del 2 ottobre contro la Roma del grande ex Josè Mourinho.

Una sfida importante per la compagine nerazzurra a caccia di un risultato positivo per conquistare punti in un girone di ferro che vedere anche il Barcellona tra le possibili protagoniste.

Bayern, il possibile undici: in attacco spazio a Manè e Muller

Avvio con alti e bassi da parte del Bayern Monaco di Julian Nagelsmann che arriva da due pareggi consecutivi in campionato. I bavaresi vogliono subito conquistare tre punti fondamentali per il girone di Champions, vista la presenza del Barcellona di Xavi.

Per quanto riguarda il possibile undici, il tecnico Nageslmann dovrebbe confermare il suo 4-2-3-1: Neuer tra i pali; difesa a quattro formata da Pavard, De Ligt, Upamecano e Davies.

A centrocampo, spazio alla cerniera formata da Kimmich e Sabitzer (con l'ex Lispia che era stato accostato a diverse squadre italiano in questa sessione estiva di mercato), mentre in attacco fari puntati su Sadio Manè che non deve far rimpiangere Robert Lewandowski. Il bomber senegalese sarà supportato da Manè, Muller e Musiala in vantaggio su Gnabry ed in grande spolvero in questo inizio di stagione.

Probabili formazioni:

Inter: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Brozovic, Barella, Calhanoglu, Darmian; Dzeko, Lautaro.

Bayern Monaco: Neuer; Pavard, De Ligt, Upamecano, Davies; Kimmich, Sabitzer; Sanè, Muller, Musiala, Manè.