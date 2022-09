Nel primo tempo del match tra la Juventus e lo Spezia i tifosi juventini hanno avuto molta paura per quanto successo a Szczesny. Il portiere bianconero dopo un intervento in area di rigore è caduto a terra e ha chiamato subito i soccorsi. Szczesny si è fatto male ad una caviglia ed è stato costretto ad uscire in barella. Il portiere della Juventus sembrava piuttosto dolorante e aveva le mani in faccia. Queste immagini ovviamente hanno fatto temere il peggio. Ma fortunatamente gli esami a cui è stato immediatamente sottoposto Szczesny hanno escluso fratture e lesioni significative capsulo legamentose.

Dunque, adesso non è ancora possibile sapere con certezza quando rientrerà visto che i tempi di recupero saranno da valutare in base all'evoluzione della situazione.

A seguito del trauma riportato alla caviglia destra, Szczęsny ieri sera è stato sottoposto ad esami radiologici al J|medical che hanno escluso fratture e significative lesioni capsulo legamentose. La sua disponibilità sarà valutata in funzione dell’evoluzione della sintomatologia pic.twitter.com/smuFDdiE2J — JuventusFC (@juventusfc) September 1, 2022

Fiducia a Perin

La Juventus subito dopo l'infortunio occorso a Szczesny ha pensato di dover intervenire sul mercato per cercare un portiere da inserire in rosa. Ma fortunatamente gli esami a cui è stato sottoposto il portiere polacco hanno dato un esito confortante e l'ipotesi di dover cercare un nuovo estremo difensore è scemata velocemente.

Dunque, adesso toccherà a Mattia Perin prendere i gradi di titolare in attesa che Wojciech Szczesny si rimetta. Il numero 36 juventino avrà la grande occasione di mettersi in mostra visto che ha voluto fortemente restare alla Juventus di cui si sente parte integrante. Perin ha rinnovato da poco con i bianconeri visto che percepisce la fiducia di Massimiliano Allegri e della società.

Visite per Paredes

La Juventus in queste ore ha già messo da parte la vittoria contro lo Spezia poiché adesso bisognerà pensare alla gara contro la Fiorentina. Per il match di sabato 3 settembre, i bianconeri non avranno Szczesny, ma potranno contare su Leandro Paredes. L'argentino è arrivato nella serata del 31 agosto a Torino e questa mattina 1° settembre è stato al JMedical per sostenere le visite mediche per ottenere l'idoneità sportiva.

Infatti, Paredes ha già fatto i controlli di rito a Parigi e dopodiché sono arrivati i comunicati ufficiali di Juventus e Paris Saint Germain. Ma chiaramente per giocare serve l'idoneità sportiva e dunque Paredes è stato al JMedical per ottenerla. Adesso resta da capire se l'argentino giocherà già contro la Fiorentina o se partirà dalla panchina. Intanto Paredes ha avuto modo di conoscere i nuovi compagni e in modo particolare ha potuto abbracciare il suo grande amico Angel Di Maria. I due sono stati compagni anche al PSG e adesso si ritrovano a Torino. Per la Juventus, però, è tempo di chiudere il mercato e pensare solo al campo visto che inizierà un periodo ricco di impegni.