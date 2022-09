La Juventus è al lavoro per preparare al meglio un mese di settembre molto impegnativo fra campionato e Champions League. La società bianconera sta cercando di supportare nella maniera ideale il lavoro di Massimiliano Allegri cercando di costruirgli una rosa competitiva in grado di lottare per il titolo e per arrivare fino in fondo in Champions League. Gli arrivi dei vari Paul Pogba, Angel Di Maria, Filip Kostic, Arkadiusz Milik, Bremer e Paredes ne sono la dimostrazione, si lavora però anche alla cessioni. Giocherà nel Monza Niccolò Rovella, l'ex Genoa si trasferirà in prestito nella società lombarda.

Al classe 2001 potrebbe aggiungersi Arthur Melo, che piace allo Sporting Lisbona. Dovrebbero rimanere Nicolò Fagioli e Kaio Jorge, il brasiliano sta recuperando dall'infortunio al ginocchio e potrebbe iniziare ad allenarsi con i suoi compagni di squadra a novembre. Il giocatore rimarrà a Torino almeno fino a gennaio, solo dopo la Juventus valuterà eventualmente una sua eventuale cessione in prestito. Come però Rovella potrebbe essere molto utile al brasiliano un prestito in una società di Serie per raccogliere minutaggio. Di certo si tratta uno dei giovani più interessanti del calcio brasiliano, che ha dimostrato nel Santos tutte le sue qualità tecniche.

Non è da scartare neanche la possibilità di una permanenza del brasiliano a Torino per giocare nella Juventus Next Gen, l'ex under 23. D'altronde la squadra di Brambilla cercherà di confermarsi rispetto all'anno scorso quando i ragazzi dell'ex tecnico bianconero Zauli arrivarono alle semifinali dei playoff per la promozione in Serie B.

La seconda squadra bianconera cercherà quindi la promozione, magari evitando i playoff.

I giovani della Juventus

La Juventus si è rinforzata anche nel settore giovanile in questo mercato estivo. Sono arrivati giocatori davvero interessanti fra Primavera bianconera e Juventus Next Gen. E' stato ingaggiato Kenan Yildiz, arrivato a Torino dopo essere andato in scadenza di contratto con il Bayern Monaco. Al giovane turco si sono aggiunto il portiere Selezny oltre l'ex Genoa Besaggio e l'ex Vicenza Mancini. A proposito della punta classe 2004 è stato acquistato per circa 2 milioni di euro, a questi bisogna aggiungere il prezzo delle commissioni al papà agente sportivo di altri 2 milioni di euro.