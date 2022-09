Uno dei tormentoni di mercato della scorsa estate riguarda sicuramente Milan Skriniar, che sembrava destinato a lasciare l'Inter per trasferirsi al Paris Saint Germain. Alla fine, però, i parigini non hanno mai soddisfatto le richieste economiche della società nerazzurra e la trattativa si è arenata definitivamente negli ultimi giorni di agosto, quando il club meneghino ha deciso di togliere il calciatore dal mercato. Una trattativa che, però, potrebbe riaprirsi nella prossima sessione invernale di mercato, a gennaio. Lo slovacco ha il contratto in scadenza a giugno e senza il rinnovo l'Inter potrebbe anche pensare di cederlo, pur essendo a stagione in corso, per non perderlo a parametro zero.

Uno dei giocatori che si è messo maggiormente in mostra nel campionato italiano in queste settimane è sicuramente Kvicha Kvaratskhelia. Il georgiano sta incantando tutti con la maglia del Napoli e sarebbe finito nel mirino del Milan, che potrebbe fare un tentativo l'anno prossimo.

Psg su Skriniar

Il Paris Saint Germain non sembra aver perso le speranze per arrivare a Milan Skriniar nel corso di questa stagione. I parigini, infatti, potrebbero fare un tentativo per il centrale slovacco a gennaio, quando la stagione entrerà nel vivo, il mese prima degli ottavi di finale di Champions League, l'obiettivo principale dello sceicco, Nasser Al Khelaifi.

L'Inter questa estate ha sempre rispedito al mittente le proposte arrivate da Parigi, che non superavano mai i 60 milioni di euro più bonus, a fronte di una richiesta iniziale da 70 milioni di euro più bonus.

Le cose potrebbero cambiare tra qualche mese qualora i 1995 non dovesse rinnovare il proprio contratto in scadenza a giugno. Pur di non perderlo a parametro zero, infatti, il club meneghino potrebbe anche decidere di concedere un consistente sconto rispetto alla richiesta iniziale.

Difficile, comunque, che il Psg possa mettere nuovamente sul piatto oltre 60 milioni di euro.

La nuova offerta dovrebbe aggirarsi sui 40-45 milioni di euro più bonus. A quel punto toccherà all'Inter decidere se accettare o rispedire al mittente con il rischio di perdere Skriniar a parametro zero.

Milan su Kvaratskhelia

Il Milan avrebbe messo gli occhi sul gioiello del Napoli, Kvicha Kvaratskhelia. Arrivato per meno di 10 milioni di euro, il suo valore si è già quadruplicato e potrebbe crescere ulteriormente qualora dovesse continuare a giocare come fatto fino ad ora.

I rossoneri stanno seguendo con attenzione la sua crescita in quanto potrebbero puntare su di lui se dovesse essere ceduto Rafael Leao. Il portoghese ha il contratto in scadenza a giugno 2024 e senza rinnovo andrà via la prossima estate per non perderlo a parametro zero. Il Chelsea sarebbe pronto a mettere sul piatto una cifra superiore agli 80 milioni di euro e a quel punto Maldini potrebbe girarne gran parte al Napoli per Kvaratskhelia, superando il muro dei 50 milioni di euro.