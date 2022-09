La Juventus è reduce da giorni impegnativi e difficili dal punto di vista sportivo. Dopo il pareggio contro la Salernitana in campionato è arrivata una sconfitta molto pesante in Champions League contro il Benfica, la seconda dopo quella della prima giornata della massima competizione europea contro il Paris Saint Germain. Serviranno quattro vittorie per i bianconeri per sperare nella qualificazione agli ottavi di finale. Ciò che preoccupa i tifosi bianconeri è l'assenza di gioco, di voglia di vincere i match, con i volti dei giocatori che sono sembrati rassegnati appena subito il 2 a 1 del Benfica.

Sui social, tanti sostenitori bianconeri hanno espresso il loro disappunto, invitando la società a considerare un eventuale esonero del tecnico Massimiliano Allegri. Fra i principali responsabili dei risultati deludenti della squadra bianconera c'è evidentemente anche il tecnico, soprattutto perché non sembra essere riuscito a dare un'idea di gioco alla squadra nonostante sia da 15 mesi alla Juventus. Difficile pensare che la società bianconera decida di esonerare in questo momento Massimiliano Allegri, anche per un contratto pesante fino a giugno 2025 a circa 7 milioni di euro a stagione più bonus. Si parla di un possibile ingaggio di un traghettatore in attesa del 2023, ma si valuterebbero anche tecnici importanti come Zidane.

I tifosi chiedono l'esonero di Allegri

'C’era una volta uno stadio pieno, un tifo, le bandiere, una gruppo di uomini che in campo sputava sangue, UN ALLENATORE che teneva in mano la squadra! Non c’è più nulla….non c’è rimasto più niente'. Questo uno dei post pubblicati da un utente tifoso bianconero sui social. Parole importanti che confermano le problematiche della Juventus, dal gioco alla motivazione dei giocatori ed in generale ad un entusiasmo che sembra essere sfumato dopo un inizio di stagione molto deludente.

2 vittorie e 4 pareggi in campionato a cui aggiungere 2 sconfitte in Champions League, dati rilevanti e importanti che confermano il momento difficile della società bianconera. Un altro utente ha scritto: 'E volete che continuiamo a venire allo stadio. Esonerate Allegri e poi ne parliamo'. Un altro invece ha invitato a sostituire il tecnico con uno fra De Zerbi e Zidane.

Il mercato della Juventus

La Juventus valuterà il futuro professionale di Massimiliano Allegri dopo il match di campionato contro il Monza. Se dovesse arrivare una prestazione ed un risultato deludenti, potrebbe esserci anche l'esonero del tecnico. In tal caso, come sottolineato anche dall'utente prima menzionato, potrebbe essere sostituito da Zidane, anche se l'ingaggio del francese non agevola il suo ingaggio. Più abbordabile dal punto di vista economico De Zerbi, attualmente senza società dopo l'esperienza professionale allo Shakhtar Donetsk.